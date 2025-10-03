Conductor le dispara a las piernas de chofer de bicitaxi en Xochimilco, CDMX

Un chofer de bicitaxi resultó herido de bala en las piernas después de que el conductor de un vehículo particular le disparara tras una discusión de tránsito en la alcaldía Xochimilco. El presunto responsable, un exconvicto de 51 años, fue detenido en la alcaldía Iztapalapa gracias a un cerco virtual y el seguimiento en tiempo real de las cámaras del C2 Oriente.

¿Qué pasó en Xochimilco con el chofer de bicitaxi?

El violento hecho ocurrió en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y 14 de Febrero, en la colonia San Lorenzo La Cebada. De acuerdo con el testimonio de la víctima, todo comenzó cuando se encontró de frente con un vehículo color blanco.

El conductor del auto descendió, comenzó a agredirlo verbalmente y, en un momento, sacó una pistola y le disparó en las piernas, para después huir del lugar, en el sur de la Ciudad de México (CDMX).

#BoletínSSC | #DETENIDO | Efectivos de la #SSC detuvieron, en @Alc_Iztapalapa, a una persona que probablemente realizó disparos de arma de fuego en contra de un hombre que resultó lesionado, en la colonia #SanLorenzoLaCebada, en @XochimilcoAl.



El personal del #C2 Oriente,…

Oficiales encuentran a chofer de bicitaxi baleado en San Lorenzo La Cebada

Cuando los oficiales de la SSC llegaron al lugar, encontraron al joven bicitaxista en el suelo con heridas en las rodillas. Priorizando su vida, los propios policías lo subieron a la patrulla y lo trasladaron de emergencia a un hospital, donde fue diagnosticado con una lesión por arma de fuego en la pierna izquierda.

Mientras tanto, los monitoristas del C2 Oriente ya seguían la ruta del vehículo blanco, informando a los policías en campo que el agresor se dirigía hacia Iztapalapa y estableciendo un cerco virtual para su captura.

Capturan al agresor con casquillo en el auto; es un exconvicto

Gracias al seguimiento por las cámaras, los oficiales en campo lograron darle alcance al vehículo sobre el Periférico, a la altura de la calle Río Nilo, en la colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. Al realizar una inspección, encontraron un casquillo percutido dentro del auto.

El conductor, de 51 años, fue detenido. Un cruce de información reveló que cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en 2006 por el delito de Robo calificado. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.