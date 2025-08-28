¿Quién es “El Rino”, jefe de plaza del CJNG que puso en código rojo a Uruapan cuya detención fue transmitida EN VIVO?

Un operativo de las fuerzas de seguridad locales de Uruapan, Michoacán, culminó con la detención de René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, un individuo al que se identifica como el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. La aprehensión, ocurrida el 27 de agosto, desencadenó una alerta de “código rojo” en el municipio, lo que provocó que el alcalde, Carlos Manzo, instara a la población a permanecer en sus hogares para evitar incidentes.

La captura se produjo en la carretera que conecta Uruapan con San Juan Nuevo, cerca del área conocida como Jardines del Pedregal. La policía municipal interceptó a Belmonte Aguilar junto con otra persona que lo acompañaba, y durante la revisión de su vehículo se confiscaron varios artículos, entre los que se encontraron un arma de fuego de uso exclusivo militar, cartuchos, sustancias ilícitas, dinero en efectivo, y equipo táctico que incluía un dron y una antena satelital.

Captura de “El Rino” fue transmitida en video EN VIVO

Tras los hechos, el alcalde Manzo emitió un mensaje público a través de sus redes sociales, donde pidió el apoyo del Gobierno federal, solicitando la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como del Ejército y la Guardia Nacional, para fortalecer la seguridad de la zona. En su comunicado, el edil dejó claro que su administración no tiene ningún tipo de acuerdo con grupos delictivos y que la justicia se aplicará a cualquier persona que sea encontrada cometiendo crímenes.

Manzo destacó la trascendencia de esta detención, considerándola una de las más relevantes y con mayor impacto en Uruapan en los últimos años. Según él, Belmonte Aguilar es uno de los principales responsables de la violencia en el municipio, el cual, al ser el segundo más importante en el estado después de Morelia, es un punto clave en la disputa entre diversas organizaciones criminales.

“Es una detención de alto impacto, no es cualquier persona, hay señalamientos, hay evidencias de que hay gente armada muy cercana a esta persona que operan en la región de Uruapan”, señaló.

¿Quién es el “Rino”, jefe de plaza en Uruapan?

De acuerdo con las declaraciones del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, “El Rino” es un individuo señalado por la ciudadanía y los servicios de inteligencia como el líder del CJNG en la región de Uruapan y en una gran parte de Michoacán. El alcalde lo describe como un comandante de un grupo armado responsable de cometer una serie de delitos de alto impacto que han afectado a la población durante años.

La detención de “El Rino” no es un suceso menor. El presidente municipal la calificó como una de las más trascendentales y de alto impacto que se hayan registrado en el municipio en los últimos años. “Esta detención no es cualquier detención, es una de las detenciones más peligrosas de mayor impacto y a quien se le señala de estar vinculado a una serie de delitos de alto impacto y de comandar un grupo armado que han venido operando y perjudicando a la población”, dijo Manzo.

El alcalde Carlos Manzo solicita apoyo federal tras la captura

Manzo sugiere que los sistemas de inteligencia tanto a nivel nacional como de Estados Unidos reconocen la importancia operativa de este arresto, lo que subraya la relevancia de la figura de “El Rino” dentro de la estructura criminal en la zona. Su captura generó una alerta de “código rojo” en la ciudad, ya que los grupos armados intentaron ingresar al municipio en represalia por la aprehensión de su líder.

La lucha por el control territorial entre bandas delictivas como el CJNG, Los Caballeros Templarios y Los Viagras, genera una ola de crímenes que afectan a la comunidad, incluyendo el narcotráfico de sustancias como la metanfetamina, así como extorsiones a productores de aguacate, comerciantes, empresarios y transportistas.