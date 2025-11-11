Tiembla el Cártel de los Soles: Portaaviones USS Gerald R. Ford se une a operativo contra el crimen organizado

La estrategia de Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales transnacionales en el hemisferio occidental ha escalado a un nuevo nivel. El congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, confirmó a través de su cuenta de X que el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande y moderno del mundo, ha ingresado formalmente al área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM) en el Atlántico.

El despliegue de este buque de propulsión nuclear y su grupo de ataque completo se realiza en el marco de la operación militar antidrogas que la Casa Blanca ha intensificado en la región.

Desde el Congreso de Estados Unidos, puedo confirmar que nuestro portaaviones más grande, el USS Gerald R. Ford, ha ingresado al área de control del Comando Sur en el Atlántico, para incorporarse al despliegue militar contra el Cártel de los Soles. Fuerza y fe. pic.twitter.com/4IoJp1tCC5 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) November 11, 2025

El congresista Giménez señaló que la presencia del USS Gerald R. Ford es un refuerzo directo al despliegue militar con la misión específica de desmantelar el "Cártel de los Soles", organización criminal a la que la Administración estadounidense ha vinculado con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Alcance del despliegue

El Grupo de Ataque del Gerald R. Ford incluye una fuerza considerable de destructores, aviones de combate F/A-18, aeronaves de guerra electrónica y helicópteros.

Su incorporación al Comando Sur representa un aumento drástico en la capacidad de:



Detección y monitoreo: Reforzar la capacidad para detectar y monitorear a los actores y actividades ilícitas en el Caribe y el Atlántico

Reforzar la capacidad para detectar y monitorear a los en el y el Interrupción de operaciones: Interrumpir las rutas de tráfico de drogas , dinero y otras operaciones del narcoterrorismo

Interrumpir las rutas de tráfico de , y otras operaciones del Demostración de fuerza: El movimiento es interpretado por analistas geopolíticos como una demostración de fuerza sin precedentes en la región contra el gobierno venezolano, que niega las acusaciones de narcotráfico

Este portaaviones se suma a la flota que el Pentágono ha desplegado en el Caribe desde hace semanas, lo que incluye buques de asalto anfibio y otros activos navales y aéreos.

El congresista Carlos Gimenez confirma que el #portaaviones más grande, el USS Gerald R. Ford, ha ingresado al área de control del Comando Sur en el #Atlántico, para incorporarse al despliegue militar contra el Cártel de los Soles.https://t.co/n5PHmrzs6K pic.twitter.com/cS0mMeIldF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2025

Reacciones en Venezuela

El movimiento ha generado una alerta máxima en Venezuela, cuyas Fuerzas Armadas han activado despliegues en todo el país para responder a lo que califican como "amenazas imperiales" de Estados Unidos.

La tensión se mantiene elevada en la región, donde el enfoque del operativo militar está puesto en el combate a las organizaciones criminales transnacionales y el narcoterrorismo, conforme a la directiva presidencial.