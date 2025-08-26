Fernández Noroña rompe el silencio sobre su casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos

Un nuevo incendio comenzó en Morena tras la reciente polémica que rodea al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. El legislador respondió con firmeza a los señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito y ha lanzado un desafío directo a sus detractores: probar sus acusaciones.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió a los señalamientos sobre un presunto enriquecimiento ilícito y retó a opositores a demostrar que recibe dinero del crimen organizado o de alguna otra fuente ilegal de financiamiento.



Vía: @gallegoso pic.twitter.com/gcbfQ0NsdG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

Casa de Tepoztlán de Fernández Noroña estaría valuada en 12 millones de pesos

La controversia estalló luego de que la revista Emeequis publicara una investigación sobre la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos. Ante las insinuaciones de que el legislador no podría costear una propiedad de tal magnitud con sus ingresos, Fernández Noroña ha sido tajante.

La información que están manejando está en mi declaración patrimonial, que es pública. Estoy pagando a crédito, la casa que rentaba en Tepoztlán. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 26, 2025

En su defensa, el senador ha asegurado que la casa está debidamente reportada en su declaración patrimonial. Además, ha explicado que la adquisición se realizó a través de un crédito hipotecario, el cual puede pagar sin problemas gracias a la combinación de su sueldo como senador y los ingresos que percibe por su actividad en medios de comunicación y plataformas digitales como YouTube.

“Llevo ahí viviendo, ya es el quinto año que es rentado, en octubre cumple el primer año de estarla pagando, y yo pienso terminar mis días ahí", detalló el morenista, desmintiendo así las especulaciones sobre la procedencia de los fondos.

Noroña desafía a periodistas y opositores a demostrar financiamiento ilícito

Más allá de la cuestión de la casa, el debate ha escalado a acusaciones más serias sobre un supuesto financiamiento ilícito proveniente del crimen organizado. En este sentido, Fernández Noroña ha arremetido contra quienes, a su juicio, buscan deslegitimar su carrera política y la de otros miembros de su partido.

El legislador ha vinculado estas acusaciones a una presunta estrategia de la oposición para justificar una supuesta intervención de Estados Unidos en México. Esta teoría surge a raíz de las recientes revelaciones del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, quien ha declarado ante la justicia estadounidense haber sobornado a políticos mexicanos.

Fernández Noroña no ha dudado en retar públicamente a quienes han difundido estas versiones. “Si Azucena Uresti hoy se atrevió a decir que yo tengo financiamiento del narco, la reto a que pruebe sus declaraciones. Ya no voy a dejarles pasar ni una sola”, sentenció.