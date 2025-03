Astrid y su hijo fueron asesinados por Fernando “N”, hombre que fue liberado antes de cumplir su condena

El caso de Eduardo “N” causó gran relevancia, pues se trata de un hombre acusado de asesinar a su pareja, Martha Berenice, en Culiacán, Sinaloa, utilizando un martillo, por lo que fue condenado a 24 años de prisión; sin embargo, salió 16 años después solo para volver a cometer otros asesinatos.

En 2006, Eduardo “N” escapó de la cárcel, pero fue recapturado dos semanas después en Guadalajara.

Astrid y su hijo de 16 años fueron asesinados a martillazos en Zapopan, Jalisco

Astrid Cruz, de 37 años, y su hijo Ángel Fernando, de 16, fueron asesinados a martillazos en su domicilio en Zapopan. Eduardo “N”, quien fuera pareja de Astrid, es el principal sospechoso y está siendo buscado por las autoridades. En el lugar también se encontraba Isabella, de 10 años, quien también fue agredida y se encuentra grave en el hospital, luchando por su vida.

La hermana de Astrid, Carla, se encontró en entrevista con Hechos AM para hablar sobre este lamentable caso: “Ahora toca en medio de todo este dolor, un poco de justicia y pues las autoridades no me dicen nada”, señaló.

“Con respecto a este caso, en particular, se estaba revisando precisamente porque al parecer cumplió su condena y ya cumplió con esta, se va a verificar precisamente esta situación y con respecto a la colaboración, pues ya propiamente el secretario de Gobierno podrá hablar de la misma”, señaló Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Eduardo “N” habría apartado a Astrid de su familia

Carla expresó su dolor y frustración, destacando que Eduardo “N” es un hombre manipulador que alejó a su hermana de la familia: “Mi hermana me dijo que había conocido a alguien, yo nada más le dije que tuviera mucho cuidado y pues ella: ‘ay es que es muy lindo’, pues lo qué pasa es que este hombre es muy labios y manipulador, entonces sabe cómo hacer las cosas, es un profesional. Pero la verdad hubo varias cosas que a mí no me terminaban de convencer, no me caía bien. La verdad pensaba que era una estafadora, o sea así lo es, pero jamás me imaginé que llegara a ser un asesino y pues la verdad es que uno no se pone investigar cuando conoces a una persona”.

La comunidad y familiares de las víctimas exigen que se esclarezca el caso y que Eduardo “N” sea capturado y juzgado por sus crímenes.