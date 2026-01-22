A 83 días del crimen: El laberinto judicial por la muerte de Carlos Manzo

La justicia para Carlos Manzo parece caminar a paso lento. A más de 80 días de que el alcalde de Uruapan fuera asesinado, la Fiscalía de Michoacán intenta armar un rompecabezas donde las piezas mezclan a funcionarios públicos con líderes criminales.

El Fiscal General, Carlos Torres Piña , ha puesto la lupa sobre una conexión peligrosa: la relación entre Jorge Armando Gómez, alias “El Licenciado”, y la célula de “Los R”, un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hilos de “Los R” envueltos en asesinato de Carlos Manzo

La investigación ha tomado un rumbo polémico al señalar a los hermanos Ramón y Rafael Roldán Álvarez como líderes de “Los R”. El nombre de Rafael Roldán resuena con fuerza no solo en los expedientes criminales, sino en los pasillos políticos, al ser identificado como consejero de Morena en Michoacán.

La Fiscalía trabaja para cerrar la pinza y comprobar cómo esta estructura criminal y “El Licenciado” pudieron haber orquestado el ataque contra el edil.

Detenidos por asesinato de Carlos Manzo

Hasta el momento hay 15 detenidos, pero uno de los arrestos más inesperados fue el de Samuel “G” , quien fungía como Director de Relaciones Públicas de Uruapan.

Según las investigaciones, Samuel no solo era un empleado de confianza, sino presuntamente el informante que filtraba los movimientos de Manzo segundo a segundo el día del ataque. El Fiscal asegura que Samuel era el puente de información clave que alimentaba al grupo ejecutor.

#Michoacán | El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de #Uruapan, dejó una profunda herida en la población que lamenta estos hechos.



"Se pelean el poder pero no para el bien de la sociedad y hemos llegado a estos extremos", nos cuenta la maestra Petra.https://t.co/FhLX98CYsr pic.twitter.com/SQettF2J0C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 2, 2025

Grecia Quiroz exige justicia por el asesinato de Carlos Manzo

Mientras Samuel “N” ya está vinculado a proceso, el jefe de escoltas de Carlos Manzo, José Manuel Jiménez , permanece prófugo de la justicia. Ante este panorama de traiciones internas, la hoy alcaldesa y viuda del mandatario, Grecia Quiroz, ha alzado la voz de manera firme.

Quiroz envió un mensaje directo al secretario federal, Omar García Harfuch , exigiendo que la misma celeridad que se ha visto en otros casos de alto impacto se aplique para capturar a quien dio la orden de jalar el gatillo.

La meta final: Capturar al autor intelectual

A pesar de tener a 15 personas tras las rejas, para la familia de Manzo y los habitantes de Uruapan, la luz al final del túnel aún es tenue.

La prioridad de la alcaldesa es clara: no se conformará con los ejecutores materiales o los “informantes”. El objetivo es ver tras las rejas a la persona que ordenó el asesinato, desmantelando la red que permitió que la violencia política alcanzara este nivel de impunidad en Michoacán.