¡Se llevan un susto y alertan a policías! Menores escuchan rugidos; FGR catea casa y halla jaguar, puma, pony y drogas en Jalisco

La denuncia de dos menores que escucharon rugidos dentro de una vivienda en Zapopan, Jalisco, derivó en un cateo de autoridades federales que permitió asegurar un jaguar, un puma, un pony, otras especies y drogas .

Durante la inspección, los agentes localizaron aves exóticas, plantas de marihuana y otros indicios dentro del inmueble, donde también intervinieron peritos de la FGR, personal de la Profepa y elementos de la Defensa para el resguardo de las especies y el procesamiento de la escena.

Los rugidos alertaron a las autoridades en Zapopan

Las primeras indagatorias apuntan a que el caso comenzó cuando elementos de la Secretaría de la Defensa realizaban patrullajes de vigilancia en la colonia Santa Lucía, en Zapopan.

Durante el recorrido fueron abordados por dos menores, quienes reportaron que de una vivienda cercana provenían rugidos de un animal, situación que llamó la atención de los agentes.

Al acudir al domicilio señalado, los efectivos observaron a simple vista la presencia de jaulas con fauna silvestre y plantas de marihuana, por lo que notificaron al Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones y solicitar las diligencias correspondientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CASO CALL CENTER: CAE ADRIÁN “N”, IMPLICADO EN LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE OCHO JÓVENES EN ZAPOPAN

La #FGR ejecutó orden de cateo en un inmueble en #Jalisco, en el que agentes de la Policía Federal Ministerial de la @FGR_AIC, encontraron jaulas con animales silvestres y plantas de marihuana.



Más información ▶️ https://t.co/5dqbEsRJzG pic.twitter.com/XxbyCu3ONm — FGR México (@FGRMexico) July 29, 2026

El cateo confirmó la presencia de fauna silvestre y droga

Con los datos obtenidos durante la primera intervención, la Fiscalía General de la República consiguió una orden judicial para ingresar al inmueble, por lo que el cateo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, peritos federales, personal de la Profepa y efectivos de la Defensa, quienes brindaron seguridad durante toda la diligencia.

Además del jaguar, el puma y el pony, las autoridades aseguraron dos caballos, un cabrito, un pavo real, cuatro gallinas, un gallo, cinco plantas de marihuana, un semirremolque y un vehículo.

La FGR mantiene abierta la investigación

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía informó que las indagatorias siguen en curso por posibles delitos contra la biodiversidad, contra la salud y otros que pudieran configurarse conforme avancen las investigaciones derivadas del cateo realizado en Zapopan, Jalisco.