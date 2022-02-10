Constituyente de Chile lanza insultos a colegas en prueba de micrófono

Teresa Marinovic, una convencional constituyente del Partido Republicano en Chile, emitió una serie de insultos hacia sus colegas y al organismo que ella misma integra. La derechista probaba un micrófono cuando emitió los insultos que fueron captados por el artefacto. Ella pensó que sus palabras no se estaban grabando.

Todo ocurrió cuando la derechista Teresa Marinovic, probaba el audio en su micrófono momentos antes de efectuar una rueda de prensa junto con sus compañeras de "Vamos por Chile", en las afueras del hemiciclo del ExCongreso Nacional.

Primero su colega Rocío Cantuarias, efectuó las pruebas de audio y después Marinovic tomó el micrófono e inmediatamente después de ella comenzó a lanzar fuertes insultos.



Teresa Marinovic, convencional constituyente de Chile:

Convención culiá, convencionales conchasumadres.

Habiendo tanto trabajo que sacar adelante, algunas convencionales prefieren hacer gala de su falta de tino en televisión abierta 🙄 https://t.co/7Dj6hm7B6j — Damaris Abarca 🌳 (@damabarca) February 10, 2022

En un intento por detenerla de manera discreta, Rocío Cantuarias la desplazó levemente fuera del micrófono, sin embargo Marinovic se acomodó nuevamente y le preguntó a los periodistas: "¿No están grabando cierto?".

Algunos de los presentes que se alcanzaron a percibir en el audio comenzaron a reír e inmediatamente después de escucha un "Eso no se hace".

La Convencional Constituyente contra disolver los poderes del Estado

Cabe señalar que las constituyentes se presentaron a la rueda de prensa con la finalidad de manifestar su preocupación ante algunas iniciativas de norma que están siendo revisadas por las comisiones temáticas. Marinovic ha manifestado su inquietud ante la propuesta de ocho constituyentes, quienes plantean disolver los poderes del Estado para dar paso a una Asamblea Plurinacional en Chile.



Teresa Marinovic, convencional constituyente de Chile:

La idea era mejorar las cosas y no empeorarlas. No entienden que la concentración de poderes, que el hecho de tener una sola asamblea que decide todo, es exactamente lo mismo que una dictadura.

Sin embargo, el audio de los insultos efectuados por la legisladora chilena se hizo viral en las redes sociales en donde causó repudio entre los usuarios que provocaron que su nombre se hiciera trending topic en Twitter.

Colegas rechazan y condenan insultos de Convencional Constituyente en Chile

Valentina Miranda, colega de Marinovic, aseguró que ese tipo de declaraciones se realizan "sin ningún respeto por quienes estamos realmente trabajando por la nueva Constitución". Miranda informó que denunciará a su compañera ante la Comisión de Ética del órgano redactor en el gobierno de Chile.

Bastián Labbé, integrante de la comisión de Derechos Fundamentales, reprochó los insultos de Marinovic, "la verdad es que estamos molestos, nos parece sumamente reprochable la actitud de las constituyentes Cantuarias, Montealegre y Marinovic en los términos que se refieren, sobre todo saliendo en medio de la sesión de la comisión de Derechos Fundamentales, justamente en una temática para ellas supuestamente tan relevante y sustancial, como es el tema de la propiedad".

Junto a un grupo de convencionales ingresaremos una segunda denuncia en contra de la sra. @tere_marinovic, porque no podemos normalizar estas conductas.



Debemos dar valor a las reglas que acordamos para el debate y la deliberación respetuosa. #ConvencionConstituyente — Loreto Vidal Hernández (@LoretoVidalH) February 10, 2022

Bastián Labbé, convencional constituyente de Chile:

Creemos que es una falta de respeto y poca seriedad que está fuera de todo límite y en ese sentido también tenemos que evaluar si esto amerita pasar a una sanción por medio de la comisión de ética.

Cabe señalar que Teresa Marinovic ya ha sido denunciada ante el Comité de Ética en Chile, durante el pasado mes de enero, la convencional de "Vamos por Chile" fue llevada ante la instancia por ser sorprendida, en diversas ocasiones, sin cubrebocas durante el desarrollo de las sesiones de Congreso.

Teresa Marinovic, convencional constituyente de Chile, no se arrepiente de los insultos