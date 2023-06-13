Parece un OVNI pero no lo es, China muestra su primer platillo volador tripulado
¡Los chinos imitan todo!, de hecho ya hasta desarrollaron su primer platillo volador tripulado. China probó su aeronave semejante a un OVNI en Shenzhen.
Un platillo volador tripulado fue fabricado en su totalidad por científicos de China que recientemente efectuaron su prueba de vuelo sobre el cielo de la ciudad de Shenzhen, en el sur de del "Gigante Asiático", se parece a un OVNI.
Conforme a los creadores de esta nave, que no es un dron tripulado, señalan que se trata de un platillo volador tripulado eléctrico y de ascenso vertical (eVTOL), que ha sido desarrollado por Shenzhen UFO Power Technology.
Esta peculiar aeronave, que nos recuerda a un OVNI, tiene la capacidad de despegar y aterrizar en tierra o agua, además de que cuenta con una autonomía de 15 minutos con una velocidad máxima de vuelo de 50 kilómetros por hora y una altitud máxima de 200 metros.
🛸 Shenzhen UFO Technology has unveiled the iUFO, a flying saucer with a cab for humans. They worked on the creation of the device for 3 years in a row. Recently, a UFO presentation was held in the city of Shenzhen. On the same day iUFO took off for the first time. pic.twitter.com/4QIC9sVQrz— Roberto (@UniqueMongolia) June 6, 2023
China muestra su primer platillo volador tirpulado, parece OVNI
Se llama Shenzhen UFO Flying Saucer Technology (UFO las siglas en inglés de OVNI y Flying Saucer: platillo volador), cuenta con 12 hélices en pares, para tener seis puntos de impulso o descenso, lo que le permite un enorme control sobre su posición, además de su desplazamiento mientras se encuentra en el aire.
Cabe señalar que en medio del conjunto de rotores, es en donde viaja el único tripulante. Se trata de un platillo volador tripulado que está equipado con 12 palas de hélice que rodean el asiento del piloto ubicado en el centro de la aeronave.
Esta nave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical puede alcanzar una altitud de unos 656 pies (unos 200 metros de altura) con un tiempo máximo de vuelo de hasta 15 minutos.
La nave que se parece a un OVNI (Objeto Volador No Identificado), fue desarrollada durante un período de tres años y conforme a medios locales, tuvo su primer debut público el 3 de junio de 2023.
【UFOタイプ乗用ドローン】— Iwahori Toshiki (@iw_toshiki) June 9, 2023
Shenzhen UFO FST社は円盤型の乗用ドローン（eVTOL）を開発し、有人飛行を公開。Lazzarini Design「I.F.O.」似の印象。エアモビリティ。
《Shenzhen UFO Flying Saucer Technology has revealed a passenger drone in the form of a flying saucer》pic.twitter.com/qf7TUa4APO
¿Qué es una aeronave eVTOL ?
La palabra eVTOL hace referencia a: All-Electric Vertical Take-Off and Landing, es decir, a las aeronaves eléctricas que pueden efectuar su despegue y aterrizaje de una manera vertical.