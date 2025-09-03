Retroceden los mercados: Así cierra la BMV y Wall Street hoy 3 de septiembre

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron movimientos importantes al cierre de la jornada de este miércoles debido al nerviosismo por los bonos a largo plazo de Estados Unidos.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de hoy 3 de septiembre.

BMV

Durante esta jornada, el principal índice accionario de la BMV cerró en 59,651.57 unidades, lo que representó una pérdida de 96.31 puntos, en comparación con sesiones pasadas.

El peso mexicano cerró la jornada en 18.71 unidades por dólar, impulsado por la ligera caída de la divisa estadounidense tras la publicación del informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

¿Cómo cierra Wall Street este 3 de septiembre 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 3 de septiembre de 2025 de forma mixta tras registras dos días consecutivos de pérdidas en el mercado estadounidense.



S&P 500 perdió 0.64%, para cerrar en 6,460.26 puntos.

Nasdaq Composite restó 1.15%, hasta las 21,455.55 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.20%, hasta las 45,544.88 unidades

Inversionistas están atentos a al reajuste del mes de septiembre, el cual podría exponer los riesgos latente dele mercado de Estados Unidos; nerviosismo por el rendimiento de bonos a largo plazo.

Precio del dólar en México hoy 3 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 3 de septiembre de 2025 en $17.70 pesos la compra y en $19.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.25 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 3 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 2 de septiembre de 2025, se ubica en 112 mil 119 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.81% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 98 mil 551 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 3 de septiembre 2025