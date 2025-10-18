¡A llenar el tanque HOY! Así quedó el precio de la gasolina este 18 de octubre 2025

El precio de la gasolina en el territorio nacional sigue siendo un asunto de gran relevancia para los conductores. Por esta razón, Fuerza Informativa Azteca presenta el costo actualizado de la gasolina en México para hoy, sábado 18 de octubre de 2025.

Este informe se basa en los datos oficiales emitidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la entidad encargada de la divulgación de los costos vigentes para la gasolina Regular, la gasolina Premium y el Diésel. Esta información resulta esencial para los automovilistas que buscan administrar sus finanzas y optimizar el gasto en cada recarga de combustible.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este viernes 19 de octubre son:

Precio de la gasolina Regular (Magna): $23.41 por litro

Precio de la gasolina Premium: $25.83 por litro

Precio del Diésel: $26.12 por litro.

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 18 de octubre de 2025

Gas Natural Vehicular precio Mínimo: $10.99 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.58 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 18 de octubre de 2025

Gasolina Regular : $23.49 pesos por litro

: $23.49 pesos por litro Gasolina Premium

Diésel: $25.81 pesos por litro.

Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 18 de octubre de 2025

Precio de la Magna : $23.86 pesos por litro

: $23.86 pesos por litro Precio de la Premium : $26.28 pesos por litro

: $26.28 pesos por litro Precio del Diésel: $26.15 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 18 de octubre de 2025

Gasolina Regular: $23.41 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.06 pesos por litro

Diésel: $25.73 pesos por litro.

Gasolina en el Estado de México al 18 de octubre de 2025

Magna: $23.60 pesos por litro

Premium: $25.27 pesos por litro

Diésel: $25.68 pesos por litro.

La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.48 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el más caro ($27.10 pesos por litro de gasolina Premium).

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 18 de octubre de 2025?

Gasolina 2025 en México, si hoy cargas, estos son los cálculos aproximados: