Un rayo de esperanza: implante devuelve la vista a personas con ceguera irreversible

Un implante está devolviendo la esperanza —y la visión— a miles de personas mayores que sufrían degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una enfermedad que provoca ceguera progresiva e irreversible.

Se trata del sistema PRIMA, un innovador implante de retina que, junto con unas gafas especiales, logra restaurar la visión central en pacientes que ya no podían leer, escribir o reconocer rostros. Este avance marca un antes y un después en la lucha contra una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo.

¿Cómo funciona este implante que devuelve la vista?

El sistema PRIMA combina un diminuto chip de silicio implantado en el ojo con unas gafas inteligentes equipadas con una cámara que proyecta luz infrarroja. Esa luz es convertida en señales eléctricas que estimulan las células de la retina, reemplazando la función de los fotorreceptores dañados.

En otras palabras, el implante “traduce” la luz en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como imágenes, permitiendo que las personas vuelvan a ver, aunque de forma limitada, su entorno.

De acuerdo con la Revista The New England Journal of Medicine, El estudio internacional PRIMAvera,en el que participaron 38 personas de más de 60 años de 5 países, reveló que 8 de cada 10 pacientes mejoraron notablemente su visión tras un año de usar el dispositivo. Algunos incluso pudieron leer letras y números nuevamente, algo que antes era imposible.

Presented at #AAO2025:



In persons with geographic atrophy due to age-related macular degeneration, a neurostimulation system composed of glasses, a processor, and a subretinal implant restored central vision and significantly improved visual acuity. Full PRIMAvera study:… pic.twitter.com/XyL3h4wMhc — NEJM (@NEJM) October 20, 2025

Los resultados del implante devuelven la esperanza ver de nuevo

De los 38 participantes, 32 completaron un año de seguimiento. El 81% mostró una mejora significativa en la agudeza visual, y la mayoría pudo usar el sistema en casa sin complicaciones. Aunque algunos presentaron efectos secundarios como presión ocular o pequeñas hemorragias tras la cirugía, casi todos se resolvieron en pocas semanas.

Los investigadores concluyeron que el implante es seguro, eficaz y compatible con la visión natural restante, lo que significa que el paciente conserva la vista periférica mientras recupera parte de la central.

¿Por qué es tan importante este avance en la visión de los adultos mayores?

Hasta ahora, los tratamientos disponibles solo ralentaban la progresión de la DMAE, pero no devolvían la vista perdida. Con el sistema PRIMA, por primera vez se logra restaurar la visión central, lo que representa una revolución médica para millones de adultos mayores en el mundo.

A futuro, se espera que nuevas versiones del implante logren una resolución más alta e incluso cubran áreas más amplias de la retina, ofreciendo una visión aún más funcional.