¡Alerta! Precio de la gasolina hoy 20 de octubre: Revisa la lista oficial antes de llenar el tanque

¡Alerta automovilista! El precio de la gasolina hoy, lunes 20 de octubre, en México tuvo nuevos e importantes ajustes en el costo por litro de la Magna y la Premium. La volatilidad del mercado internacional provocó variaciones que impactan directamente el gasto diario, por lo que miles de usuarios ya reportan incrementos y ligeras bajas en estados clave con alta circulación, como la CDMX, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Antes de llenar el tanque, es crucial revisar el precio oficial y proteger tu bolsillo. Los reportes más recientes de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) confirman que los precios varían por el tipo de cambio y el petróleo; aquí te presentamos el costo autorizado de la gasolina Magna y Premium en tu región, para que puedas comparar si tu gasolinera respeta el monto oficial y evites cualquier cobro indebido.

Precio de la Gasolina HOY 20 de octubre: Revisa la lista oficial para evitar el cobro de más

Gasolina Regular precio por litro: 23.40 pesos



Precio de gasolina Premium por litro: 25.82 pesos



Diésel precio por litro: 26.11 pesos

¿Cuál es el costo del gas natural vehicular hoy 20 de octubre?

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.58 pesos



Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio oficial promedio de la gasolina HOY 20 de octubre en CDMX

Gasolina Regular: 23.49 pesos



Precio de gasolina Premium: 25.70 pesos



Diésel costo por litro: 25.82 pesos

Precio de la gasolina en el Edomex hoy 20 de octubre 2025

Gasolina Regular: 23.60 pesos



Precio de gasolina Premium: 25.27 pesos



Diésel costo por litro: 25.68 pesos

¿Cuál es el precio de gasolina en Jalisco este 20 de octubre 2025?

Gasolina Regular: 23.84 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.28 pesos



Diésel costo por litro: 26.15 pesos

Nuevo León: Precio de la gasolina hoy 20 de octubre

Gasolina Regular: 23.35 pesos



Precio de gasolina Premium: 27.06 pesos



Diésel costo por litro: 25.72 pesos

¿En qué lugar se más barata la gasonina hoy 20 de octubre?

El precio de la gasolina hoy, 20 de octubre de 2025, refleja los ajustes reportados por los permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que supervisa el cumplimiento de los costos oficiales. Estos valores son clave para los automovilistas, ya que marcan la diferencia al momento de llenar el tanque.

En Cárdenas, Tabasco, el litro de gasolina Magna se mantiene entre los más baratos del país, con un promedio de 23.29 pesos, mientras que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los conductores enfrentan uno de los precios más altos, alcanzando hasta 27.59 pesos por litro, según el último reporte energético.