¿Tanque vacío? Aquí el Precio del Gas LP en México del 19 al 25 de octubre de 2025

Los precios del Gas LP en México para esta semana oscilan entre los 17 y 23 pesos por kilogramo en la mayoría de los estados, mientras que por litro se mantienen entre los 9 y 12 pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Recuerda que el costo puede variar según la región del país, ya que cada zona tiene tarifas diferentes dependiendo de los costos logísticos y de distribución.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2025, el precio más bajo del Gas LP se registra en los municipios de Jiménez y Nava, en Coahuila, donde se vende en $17.50 pesos por kilogramo y $9.45 pesos por litro.

Le siguen los municipios de Guerrero e Hidalgo en Coahuila con un precio de $17.69 pesos por kilo y $9.55 pesos por litro.

Otra región con tarifas accesibles es Juárez en Chihuahua, con $17.87 pesos por kilogramo y $9.65 pesos por litro.

¿Dónde se vende más caro el Gas LP en México?

En contraste, el municipio de Comondú, Baja California Sur, registra el precio del Gas LP más alto del país, con $23.22 pesos por kilogramo y $12.54 pesos por litro.

Le siguen Loreto y Mulegé en Baja California Sur con $23.08 pesos por kilo y $12.46 pesos por litro; Los Cabos, también en Baja California Sur, con $23.08 pesos por kilogramo y $12.46 pesos por litro; y Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado en Sinaloa, con $22.86 pesos por kilo y $12.34 pesos por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 19 al 25 de octubre de 2025

En la Ciudad de México (CDMX), el Gas LP se mantiene en $19.64 pesos por kilogramo y $10.61 pesos por litro, sin variaciones respecto a la semana anterior.

Mientras que en el Estado de México (Edomex), el precio también se ubica en $19.64 pesos por kilo y $10.61 pesos por litro, aunque puede variar ligeramente según el municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en Jalisco, el Gas LP se vende en $19.97 pesos por kilogramo y $10.79 pesos por litro.

En tanto, en Monterrey, Nuevo León, el costo alcanza los $19.90 pesos por kilo y $10.75 pesos por litro.

