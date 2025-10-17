¡El dólar se tambalea! Entérate del tipo de cambio hoy 17 de octubre de 2025 en México

El dólar estadounidense se encaminó el viernes 17 de octubre de 2025, a su peor desempeño semanal desde julio, ya que la preocupación por las tensiones comerciales y las señales de creciente riesgo en los bancos regionales estadounidenses llevaron a los inversores a monedas de refugio como el franco suizo y el yen.

Precio del dólar hoy en Banco Azteca: tipo de cambio al 17 de octubre de 2025

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $17.20 a la compra y se vende en $18.99 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy viernes 17 de octubre de 2025.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Precio del dólar canadiense hoy 17 de octubre de 2025

El precio del dólar canadiense en México se ubica en $11.70 a la compra y se cotiza en $13.70 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este viernes 17 de octubre de 2025.

Precio del dólar en Tijuana hoy 17 de octubre de 2025

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este viernes 17 de octubre de 2025: El dólar hoy en Tijuana se vende en $18.45 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 17 de octubre de 2025?

El precio del Bitcoin hoy inició la jornada de este viernes 17 de octubre de 2025 en 105,780 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una baja de 2.247% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, el precio de la criptomoneda (BTC) en México abrió el día, ubicándose en 1 millón, 949 mil 396 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 17 de octubre de 2025?

El petróleo se encamina a una pérdida semanal por la incertidumbre sobre las perspectivas del suministro mundial, esto después de que la Agencia Internacional de Energía (AIE), pronosticó un exceso de oferta creciente y a que el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, acordaron reunirse nuevamente para discutir sobre Ucrania.

Los futuros del crudo Brent bajaban 15 centavos (0.25%), a 60.91 dólares por barril, a las “11:40 GMT”, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba 8 centavos (0.14%), a 57.38 dólares.

Petróleo Brent: 60.91 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate: 57.38 dólares el barril

¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

En caso de que el Índice Dólar disminuya, el precio del dólar se depreciará frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

Por otra parte, las exportaciones estadounidenses se volverán más baratas en dichos mercados, situación que podría beneficiar a las empresas exportadoras. Sin embargo, las importaciones a Estados Unidos se volverán más caras, lo que podría afectar negativamente a los consumidores locales.