¡Revisa antes de cargar! Precio de la gasolina hoy 17 de octubre en México
Descubre el nuevo precio de gasolina en México para hoy viernes. Compara los precios de la Magna, Premium y Diésel. ¡Esto pagarás por llenar tanque!
El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy viernes 17 de octubre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.
Reporte con base en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para aquellos que buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga.
¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?
De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este viernes 17 de octubre son:
- Precio de la gasolina Regular (Magna): $23.41 por litro
- Precio de la gasolina Premium: $25.83 por litro
- Precio del Diésel: $26.12 por litro.
Precio del Gas Natural Vehicular hoy 17 de octubre de 2025
- Gas Natural Vehicular precio Mínimo: $10.99 pesos por litro
- Gas Natural Vehicular precio Promedio: $12.58 pesos por litro
- Gas Natural Vehicular precio Máximo: $14.49 pesos por litro.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 17 de octubre de 2025
- Gasolina Regular: $23.48 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.64 pesos por litro
- Diésel: $25.80 pesos por litro.
Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 17 de octubre de 2025
- Precio de la Magna: $23.86 pesos por litro
- Precio de la Premium: $26.30 pesos por litro
- Precio del Diésel: $26.15 pesos por litro.
Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 17 de octubre de 2025
- Gasolina Regular: $23.41 pesos por litro
- Gasolina Premium: $27.10 pesos por litro
- Diésel: $25.74 pesos por litro.
Gasolina en el Estado de México al 17 de octubre de 2025
- Magna: $23.60 pesos por litro
- Premium: $25.27 pesos por litro
- Diésel: $25.69 pesos por litro.
La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.48 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el más caro ($27.10 pesos por litro de gasolina Premium).
¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 17 de octubre de 2025?
Gasolina 2025 en México, si hoy cargas, estos son los cálculos aproximados:
- Tanque de 45 litros Regular: $1,053 pesos
- Tanque de 45 litros Premium: $1,162 pesos
- Tanque de 65 litros Regular: $1,521 pesos
- Tanque de 65 litros Premium: $1,678 pesos.
Hoy No Circula viernes 17 de octubre de 2025
Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este viernes aplica para los autos con holograma y terminación de placa correspondiente al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
- Holograma 1 y 2
- Engomado azul
- Terminación de placas 9 y 0.
La restricción se aplicará en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en todos los municipios del Estado de México.
