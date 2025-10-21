Peso mexicano pierde fuerza hoy; así cerró la Bolsa Mexicana de Valores y precio del dólar

En un lunes con ganancias para Wall Street, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con pérdidas hoy lunes 20 de octubre de 2025, mientras que el peso mexicano perdió terreno ante el dólar estadounidense.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 20 de octubre 2025

El principal índice accionario, S&P/BMV IPC, cerró la jornada con 61,672.35 puntos . Lo que representa una pérdida de 0.12%, en comparación con el viernes.

Por su parte, la divisa estadounidense se fortaleció pese a la tensión comercial que existe con China. Mientras que, la moneda local retrocedió durante el día y finalizó en 18.41 unidades, rompiendo con la racha de ganancias de la semana pasada.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 20 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 20 de octubre de 2025 con alzas a medida que se avecinen los informes de ganancias clave; los rendimientos estadounidenses disminuyen.



S&P 500 subió 1.07%, para cerrar en 6,735.13 puntos.

Nasdaq Composite incrementó 1.37%, hasta las 22,990.54 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones subió 1.12%, hasta las 46.706.58 unidades.

Precio del dólar en México hoy 20 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 20 de octubre 2025 en $17.15 pesos la compra y en $18.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.05 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 20 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 20 de octubre de 2025, se ubica en 111 mil 155 dólares por unidad, registrando un aumento del 2.29% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 046 mil 299 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 20 de octubre 2025

El precio del petróleo cerró el lunes en su nivel más bajo desde principios de mayo, ya que los inversores sopesaron un posible exceso de oferta global, mientras que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se sumaron a las preocupaciones sobre una desaceleración económica y una demanda energética más débil.

