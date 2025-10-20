¡Dólar volátil! Precio hoy 20 de octubre con riesgo por incertidumbre global

El precio del dólar estadounidense abrió la jornada de este lunes con ligeras variaciones a la baja frente al peso mexicano, en medio de un nuevo repunte de la incertidumbre global financiera. La divisa norteamericana registró movimientos moderados tras las recientes tensiones arancelarias con China y la preocupación por préstamos incobrables en los principales bancos de Estados Unidos, factores que siguen marcando la tendencia en los mercados internacionales.

Precio del dólar en incertidumbre HOY

En los primeros reportes del día, el precio del dólar se ubicó en torno a los 150.96 yenes, sumando un 0.3 por ciento luego de haber caído hasta un 1.1 por ciento el viernes anterior. Los analistas señalan que el nerviosismo entre los inversionistas comienza a ceder después de que Wall Street cerrara al alza, mientras crece la expectativa sobre un posible encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping para reducir las tensiones comerciales.

Precio del dólar hoy en México 20 de octubre del 2025 en Banco Azteca

¿Tienes previsto una o varias operaciones en intercambio de dólares?, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, pues el precio del dólar actualmente se ubica en $17.15 pesos a la compra y se vende en $18.94 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes 20 de octubre del 2025.

Si quieres realizar operaciones rápidas y urgentes, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca , el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Costo del dólar en Tijuana hoy

¡Amigo viajero, esta información utilitaria es de tu interés! Si actualmente te encuentras en la frontera con Estados Unidos y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar al extranjero, debes saber que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.36 pesos la venta.

Es importante recordar que este tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que trates de realizar la operación.

Conoce el precio del dólar canadiense hoy 20 de octubre en México

¿Necesitas más intercambios? Te recordamos que este lunes, en Banco Azteca, encontrarás el mejor precio el dólar canadiense; actualmente se ubica en $11.70 pesos la compra y se vende en $13.70 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY 20 de octubre?

En medio de una incertidumbre en las bolsas tradicionales y la tensión entre Estados Unidos y China, el precio de las criptomonedas se mantiene a flote. Este 20 de octubre del 2025, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con otro ligero repunte y actualmente ronda los 111 mil 207 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 2 millones 044 mil 317 pesos.

¿Cuál es el costo del petróleo HOY?

Los precios del petróleo cayeron el lunes, presionados por las preocupaciones sobre un exceso de oferta global, ya que las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se sumaron a las preocupaciones sobre una desaceleración económica y una demanda energética más débil.

Petróleo Brent : 61.05 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) : 57.33 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación

Con información de Reuters.