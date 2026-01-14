Dejó su placa y uniforme para trabajar al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), organización criminal a la que presuntamente le movía droga a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” , sin embargo, su operación fue descubierta y acabó detenido.

Luis Ignacio “N”, alias “Cárdenas”, era un policía judicial de Nayarit, pero después se habría sumado a las filas del crimen organizado y traficar droga al estilo de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos” .

¿Quién es el expolicía de Nayarit distribuía droga para el CJNG?

Luis Ignacio “N”, de acuerdo con reportes de seguridad, era el presunto encargado de coordinar el trasiego de droga y operador financiero en Tepic, Nayarit, para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue policía Judicial de Nayarit de 1999 a 2003. Trabajó en la Dirección General de la Agencia Estatal Investigadora de Nayarit, como agente de investigación, con funciones operativas, con fecha de ingreso el 1 de diciembre de 2010.

“Cárdenas” al parecer trabajaba bajo órdenes directas de un hombre identificado como Audias Flores Silva , apodado “El Jardinero” o “El Mata Jefes”, otro hombre de confianza de “El Mencho”.

Droga del CJNG era movida en aviones: revelan operación de expolicía

Luis Ignacio “N”, de 46 años, es identificado como supuesto operador regional en Nayarit y Jalisco, al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de estar relacionado con extorsión, secuestro y homicidio.

Las investigaciones mencionan que en estas entidades al parecer coordinaba el traslado de droga vía aérea y marítima, en aeronaves y embarcaciones pequeñas, mediante una red de pistas y puertos, además mantenía comunicación con agentes financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita para el grupo delictivo.

Probablemente, era encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como operador financiero del grupo criminal, además de operar el traslado de droga vía aérea, empleando aeronaves pequeñas, en diferentes pistas clandestinas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

Al momento de su detención se le aseguró un arma larga, un cargador, dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica.

Como resultado del trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, se llevó a cabo la detención y puesta a disposición de cuatro posibles integrantes de un grupo criminal con operaciones principalmente en #Jalisco. En Tepic, #Nayarit, fue detenido Luis “N”, posible integrante de dicha… pic.twitter.com/gyEz5PoTQr — FGR México (@FGRMexico) January 13, 2026

Capturan a “Uber”, supuesto líder del CJNG

Elementos de la Defensa y Guardia Nacional catearon un domicilio en el fraccionamiento Las Cañadas, municipio de Zapopan, Jalisco, donde detuvieron a José Gabriel “N”, alias “Uber” , presunto líder de una célula del CJNG.

Este hombre de 26 años es considerado un delincuente en la zona metropolitana de Guadalajara, supuestamente relacionado con narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

José Gabriel, también alias “Bravo”, se encontraba bajo órdenes directas de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, considerado como uno de los posibles sucesores, en el liderazgo, del CJNG.

Cuenta con el apoyo de familiares de “El Mencho” y para sus actividades delictivas, dispone de grupos de sicarios. Fue detenido con Mauricio “N” y Carlos Alberto “N”, a quienes se les aseguró arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 teléfonos celulares.