Aparecen narcomantas en Uruapan atribuidas al CJNG; esto respondió Grecia Quiroz

La mañana del domingo 25 de enero, Uruapan, Michoacán, amaneció con narcomantas colocadas en puntos estratégicos de la ciudad, lo que de nuevo encendió las alarmas.

Los mensajes, atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalan presuntos vínculos entre funcionarios municipales y el crimen organizado, acusaciones que fueron rechazadas de manera contundente por la alcaldesa Grecia Quiroz.

Las mantas aparecieron en lugares de alta visibilidad como el puente del Boulevard Industrial, las inmediaciones del Parque Nacional y el aeropuerto internacional.

¿Qué dicen las narcomantas que aparecieron en Uruapan?

En las imágenes difundidas, los mensajes están firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , donde aseguran no tener nada que ver con los hechos violentos recientes en Uruapan, como robos, balaceras y extorsiones.

Además, las mantas mencionan directamente a funcionarios municipales y mandos de seguridad, entre ellos: Arturo Ramírez Rivas, secretario del Ayuntamiento; Francisco Javier Nieto Osorio, secretario de Seguridad Pública; y José Manuel Jiménez Miranda, ex jefe de escoltas de Carlos Manzo.

|Redes sociales

En conferencia de prensa, la presidenta municipal de Uruapan calificó la aparición de las narcomantas como parte de una estrategia de desprestigio político contra su administración.

Grecia Quiroz aseguró que su gobierno no mantiene ningún vínculo con grupos delictivos y que se encuentra a la espera de las investigaciones de la Fiscalía para esclarecer quiénes están detrás de los mensajes.

“Estamos en un momento de guerra sucia, de desprestigio hacia este gobierno. Nuestros adversarios políticos —y lo voy a dejar bien claro— si fueron capaces de quitarle la vida a Carlo s, van a ser capaces de hacer cualquier cosa por desestabilizar este gobierno”, declaró.

Investigan narcomantas en Uruapan

Quiroz subrayó que su administración ha actuado con transparencia y que ningún funcionario se ha negado a colaborar con las autoridades cuando ha sido requerido.

“Yo espero en verdad que jueguen, pero que jueguen limpiamente. Nosotros estamos dispuestos a jugarla de manera honesta, como lo hemos venido haciendo”, sentenció.

Sobre el caso del coronel José Manuel Jiménez Miranda, cuyo nombre aparece en una de las mantas, la alcaldesa señaló que el tema está completamente en manos de la Fiscalía y que, de existir responsabilidades, se aplicará todo el peso de la ley.