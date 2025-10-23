¡Prepárate con el clima! Onda tropical traerá lluvias intensas y oleaje elevado hoy 23 de octubre
Lluvias intensas, tormentas eléctricas y viento de hasta 80 km/h afectarán al sureste mexicano; autoridades llaman a extremar precauciones; conoce el clima.
Durante esta noche y madrugada del jueves, un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste de México, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y la onda tropical número 39, generará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, además de chubascos y tormentas eléctricas en otras entidades del centro y sureste del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sur y sureste, principalmente en la región Olmeca de Veracruz, el norte y sur de Chiapas, así como el norte y suroeste de Oaxaca. También se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje de hasta 3 metros en las costas de Oaxaca y Chiapas, especialmente en el Golfo de Tehuantepec.
¿Lluvias en CDMX? Así será el clima el 23 de octubre
Un segundo canal de baja presión y la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe propiciarán lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, acompañadas de descargas eléctricas y viento moderado.
En tanto, para el centro del país, se esperan chubascos aislados en entidades como Puebla, Hidalgo, Estado de México y Morelos, además de posibles lluvias dispersas en la Ciudad de México durante la tarde del jueves.
¿En que zonas de México habrá bajas temperaturas?
El SMN advirtió también sobre la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte, el cual podría generar vientos de hasta 80 km/h en Coahuila y un marcado descenso de temperatura en Chihuahua y Durango.
Además, se prevén temperaturas mínimas de hasta -5°C en zonas serranas del norte y centro del país, mientras que en el sureste continuarán las condiciones cálidas con valores de hasta 40°C en Campeche, Yucatán y Sinaloa.
Las autoridades meteorológicas exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves o inundaciones en regiones con lluvias intensas.