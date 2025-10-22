Muere Tiffany Odette, menor de 16 años, tras explosión de pipa en Iztapalapa; van 32 decesos

Tiffany Odette Cano González, menor de 16 años, falleció tras resultar herida por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el 10 de septiembre pasado.

Con el fallecimiento de la pequeña, el número de personas fallecidas aumentó a 32, mientras que otras cinco permanecen hospitalizadas y 47 han sido dadas del alta.