Muere Tiffany Odette, menor de 16 años, tras explosión de pipa en Iztapalapa; van 32 decesos
Tras la muerte de Tiffany Odette Cano González, la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, aumentó a 32. Otros siguen hospitalizados
Tiffany Odette Cano González, menor de 16 años, falleció tras resultar herida por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el 10 de septiembre pasado.
Con el fallecimiento de la pequeña, el número de personas fallecidas aumentó a 32, mientras que otras cinco permanecen hospitalizadas y 47 han sido dadas del alta.
📢 Actualización sobre el incidente en #Iztapalapa ❗️— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 22, 2025
🕊️ Hoy se reporta un lamentable fallecimiento.
Hasta el momento, 5 personas permanecen hospitalizadas, 47 han sido dadas de alta y 32 han fallecido.
Nuestra solidaridad y respeto están con cada una de las familias. pic.twitter.com/ctpI6ZtuLW