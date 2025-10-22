Logo InklusionSitio accesible
Muere Tiffany Odette, menor de 16 años, tras explosión de pipa en Iztapalapa; van 32 decesos

Tras la muerte de Tiffany Odette Cano González, la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, aumentó a 32. Otros siguen hospitalizados

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa
El número de muertos por la explosión en el Puente de la Concordia aumentó a 32|X.
Escrito por: Iván Ramírez
Tiffany Odette Cano González, menor de 16 años, falleció tras resultar herida por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el 10 de septiembre pasado.

Con el fallecimiento de la pequeña, el número de personas fallecidas aumentó a 32, mientras que otras cinco permanecen hospitalizadas y 47 han sido dadas del alta.

