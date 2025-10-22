Día de Muertos: Fecha en que ya se podrá visitar la Ofrenda Monumental del Zócalo

El centro histórico de la Ciudad de México se transformará nuevamente este año en el epicentro místico de la celebración del Día de Muertos, una de las festividades más significativas del país. La instalación de la Ofrenda Monumental está por concluir en la plancha del Zócalo, lista para recibir a visitantes tanto nacionales como internacionales.

La Ofrenda Monumental de Día de Muertos se instalará en el Zócalo de la CDMX este 2025

La temática de la Ofrenda Monumental de 2025 fue seleccionada a través de una consulta pública, organizada por la Secretaría de Cultura de la CDMX, y llevada a cabo en la Avenida 20 de Noviembre. Un comité de expertos preseleccionó seis propuestas, elegidas de un total de 52 proyectos presentados en la convocatoria. Los criterios de evaluación incluyeron la originalidad, la calidad artística y la viabilidad técnica de cada maqueta. Finalmente, los ciudadanos votaron de manera presencial por su diseño predilecto.

Entre los proyectos que llegaron a la ronda final destacaron: “El camino al Mictlán: el renacer mexica”, “Los tronos donde se sientan los dioses” y “Los que aún caminan: 68 pueblos, un jardín vivo en el corazón de Tenochtitlán”.

¡Vive la magia del Día de Muertos en el Zócalo de CDMX este 2025!

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido sensorial que estará disponible desde las cuatro entradas peatonales del Zócalo. La experiencia busca emular la llegada de las comunidades originarias que acudían a rendir tributo a sus ancestros.

La Ofrenda presentará diversas figuras y elementos simbólicos. Entre ellos se encontrará la diosa madre, Tonantzin, dedicada a la despedida de las almas de los guerreros mexicas. También se podrá apreciar la figura de la Reina Roja, adornada con malaquita y jade. Finalmente, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, estará presente junto con representaciones de elementos vitales prehispánicos, como ajolotes, jaguares, guajolotes, cacao y maíz, entre otros.

¿Cuándo se inaugura la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2025?

La inauguración de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2025 se llevará a cabo el sábado 25 de octubre y permanecerá en exposición hasta el domingo 2 de noviembre en la Plaza de la Constitución.

La entrada para los visitantes será gratuita y la ofrenda no tendrá un horario de cierre fijo, por lo que podrá ser visitada a cualquier hora. Durante las noches, los efectos visuales y la iluminación especial en los altares realzarán las esculturas, transformando el espacio en un escenario místico de gran impacto visual.

