¡Checa el calendario! Inicia el pago de la beca Benito Juárez; fechas oficiales

¡Qué no se te pase! El pago bimestral de la Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior se realizará del 20 al 27 de octubre 2025, pero ¿cuáles son las fechas?

Recuerda que existe un día específico en el que cada beneficiario, recibirá el apoyo económico de $1,900 pesos; te compartimos el calendario oficial.

Calendario oficial de pagos de la beca Benito Juárez para octubre 2025

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, reveló el calendario oficial de pago para el mes de octubre 2025; el apoyo se dará por orden alfabético, por lo que el depósito se realizará conforme al primer apellido.



Lunes 20 de octubre - A,B,C

Martes 21 de octubre - D, E, F, G

Miércoles 22 de octubre - H, I, J, K, L

Jueves 23 de octubre - M, N, Ñ, O

Viernes 24 de octubre - P, Q, R

Lunes 27 de octubre - S, T, U, V, W, X, Y, Z

¡Atención! Autoridades aclaran que los pagos son escalonados y se depositan a partir de la fecha en la que aparece el calendario; pide a los beneficiarios tener paciencia.

¿Cómo recibir el pago de la Beca Benito Juárez en octubre 2025?

El pago de la Beca Benito Juárez se realiza a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de cada uno de los estudiantes inscritos a este programa, por lo que si ya tienes activada tu tarjera, no necesitas un trámite adicional.

Puedes retirar el dinero en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o instituciones financieras afiliadas; si no cuentas con la tarjeta activa puede que el pago se retrase.

🔐 Banco del Bienestar — seguridad

NIP no se comparte.

En caja: siempre a la vista.

Cajero: sin “ayudas”.

¿No la usarás? En casa.

Nada de fotos/fotocopias del plástico.#Seguridad #Tarjeta #BancoDelBienestar pic.twitter.com/95GQrMZQEp — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) October 17, 2025

Requisitos para inscribirse a la Beca Benito Juárez

¿Cumples con todos? Te compartimos la lista de requisitos indispensables para poder realizar la inscripción a la Beca Benito Juárez.



CURP del estudiante

Clave de Centro de Trabajo ( CCT ) de la escuela donde cursan sus estudios

) de la escuela donde cursan sus estudios Comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad no mayor a tres meses

Si el estudiante es menor de edad, se le solicitarán los datos de la madre, padre o tutor, junto con su CURP, número de celular e identificación oficial digitalizada, puede ser INE, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir.