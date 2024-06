Así puedes lograr divorciarte gratis en CDMX; esto necesitas

Casarte a veces es el sueño y decides hacer tu vida, pero por alguna razón o varios motivos, con tu pareja podría darse alguna situación en la que el matrimonio ya no funciona y deciden divorciarse. En la Ciudad de México, este es un proceso que podría ser llevado por algún abogado privado, pero también se cuenta con la opción de hacerlo de manera gratuita.

Pero, ¿qué pasa cuando alguien busca llevar a cabo su divorcio y por alguna razón no cuenta con los recursos económicos para hacerlo? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te contamos qué pasa en estos casos y cómo se puede tener acceso a un defensor que te ayude a realizar este proceso.

¿Qué se necesita para divorciarse en la CDMX?

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial por voluntad de ambos cónyuges o de uno de ellos, de acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.

El Artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal señala que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.

Además, podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita.

El abogado Víctor Manuel Sandoval León explicó a FIA que para divorciarse en la Ciudad de México se necesita el acta de matrimonio y si las personas tuvieron hijos, el acta de nacimiento de ellos.

Además de una demanda o solicitud de divorcio con un convenio anexo por un posible arreglo, esto ante un juez del Tribunal Superior de Justicia.

En tanto, si es un divorcio incausado, es decir, sin que una de las partes esté de acuerdo, “se pide ante la Oficialía de Partes del Tribunal de la Ciudad de México”. O bien, existe el llamado divorcio administrativo ante un Registro Civil.

El divorcio administrativo, según el Artículo 272 del Código Civil para el Distrito Federal, procede cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad, y éstos no requieran alimentos o alguno de los cónyuges.

En este divorcio, el juez del Registro Civil, previa identificación de los cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que los declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior.

La abogada Nathali Hernández Islas, docente en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, destacó los documentos que necesitas para divorciarte en la Ciudad de México, tales como “acta de matrimonio actualizada, si hay hijos, el acta de nacimiento, ya sea menores o mayores, para solicitar medidas precautorias o medidas provisionales, como pensión, guardia y custodia, y protección en el domicilio conyugal si fuera el caso”.

La Consejería Jurídica de CDMX indica una serie de requisitos para un divorcio administrativo, los cuales para entregar será necesario agendar una cita comunicándose al 9179-6700 del Centro de Atención Telefónica del Registro Civil de la Ciudad de México ya acudir en un horario de 07:00 a 22:00 horas de lunes a viernes. Los requisitos son:



Formato de Solicitud debidamente requisitado.



Copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición.



Identificaciones oficiales de los solicitantes en original para cotejo y copia simple.



Comprobante del domicilio declarado por los divorciantes en original para cotejo y copia, menor a tres meses de anterioridad.



Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber procreado hijos durante el matrimonio o teniéndolos, sean mayores de edad y no sean acreedores alimentarios, comprobando de manera fehaciente dicha circunstancia; y Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que la divorciante no se encuentra embarazada, o constancia médica que acredite su imposibilidad para procrear hijos.



Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el matrimonio se adquirieron bienes, derechos, cargas u obligaciones, se debe presentar convenio de liquidación de la sociedad conyugal, efectuado ante autoridad jurisdiccional competente o Notario Público. En el caso, de que los solicitantes no hayan obtenido bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de liquidación lo manifestarán bajo protesta de decir verdad, bastará con su manifestación firmada y ratificada ante el juez.



Comprobante de pago de derechos. (se recomienda realizar dicho pago después de la entrega de documentos).

¿Cuánto cuesta divorciarse por el civil CDMX?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) consultó con abogados los precios que tendría el divorciarse en la Ciudad de México, los cuales son variados y dependerá de cada caso de las personas que estén involucradas en el proceso.

El abogado Víctor Manuel Sandoval León que el costo de honorarios de un abogado puede variar. “En la calle o internet, se anuncian desde $2,500 pesos. En un despacho particular se puede cobrar hasta $20,000 mil pesos, si hay sociedad conyugal con muebles, inmuebles joyas o acciones. Se cobra hasta un 20% del valor de los bienes u objetos”.

Por su parte, Nathali Hernández Islas, comentó que los precios varían y una persona “se va a encontrar desde uno muy barato, como 4 mil o 5 mil pesos”, pero hay varios tipos de divorcio.

“Este precio se maneja cuando el divorcio es fácil, ambas personas quieren, no hay hijos, no hay bienes, solo se hace un trámite tipo administrativo y se divorcian. De ahí va subiendo, el precio de un divorcio depende de lo que se va a negociar en el divorcio.

“Uno, si hay hijos; dos, cuántos hijos hay; tres, de la pareja, quién trabajaba, quién aportaba bienes para determinar una pensión; cuatro, cuántos bienes se adquirieron durante el matrimonio; cinco, cuántas deudas se dejan al nombre del matrimonio y a nombre de quién está, y así podemos enlistar más características de un divorcio. Entre más características tenga, más caro va a ser, te puedo decir que hay divorcios de hasta 50 mil pesos”.

En tanto, la Secretaría de Finanzas capitalina indica que el trámite del acta de divorcio administrativo cuesta mil 518 pesos, los cuales se deberán pagar en línea o tiendas de autoservicio.

¿Cómo divorciarse gratis en Ciudad de México?

El divorcio gratis en la Ciudad de México, es a través de defensores de oficio, los cuales no cobran por sus servicios.

La abogada Nathali Hernández Islas, explicó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que cualquiera que sea el tipo de divorcio, se necesita de un abogado para tener la asesoría legal correspondiente.

Existen abogados de oficio—que son aquellos que no cobrarán a la persona por asesorarla—por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y para ello hay que ir directamente a este a pedirlo.

Hernández Islas agregó que la persona interesada debe ir a formarse para comenzar con el formato de trámite de servicio, este es la demanda inicial de divorcio, el cual será presentado en los Juzgados.

“Va como representante (de la persona) el abogado de oficio. No se puede iniciar un divorcio sin un abogado, ya sea de oficio, o particular”, comentó.

Artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal también estipula que en el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos.