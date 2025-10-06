¿Se dispara el precio? Sube el costo de la gasolina hoy 6 de octubre del 2025

¿Es buen momento para cargar combustible? El bolsillo de los mexicanos sentirá un ligero impacto al alza hoy, 6 de octubre, debido a la actualización del precio en la gasolina Magna y Premium en todo el país. El ligero repunte de costos a nivel nacional ha marcado la pauta de cuánto más deberás pagar en los puntos de mayor tráfico, como la CDMX, el Estado de México, Guadalajara y Nuevo León.

Conoce los detalles exactos de esta variación, compara los precios en tu región y, lo más importante, descubre cuáles son las zonas más baratas de México para llenar tu tanque.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.44 pesos



Precio de gasolina Premium por litro: 25.84 pesos



de Diésel precio por litro: 26.19 pesos

Precio del gas natural vehicular 6 de octubre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.58 pesos



Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 6 de octubre 2025

Mínimo por litro: 23.46 pesos



Promedio por litro: 25.62 pesos



Máximo por litro: 25.86 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 6 de octubre 2025

Mínimo por litro: 23.60 pesos



Promedio por litro: 25.27 pesos



Máximo por litro: 25.73 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 6 de octubre 2025

Mínimo por litro: 23.86 pesos



Promedio por litro: 26.29 pesos



Máximo por litro: 26.18 pesos

Precio de gasolina hoy 6 de octubre 2025 en Monterrey

Mínimo por litro: 23.46 pesos



Promedio por litro: 27.13 pesos



Máximo por litro: 25.83 pesos

¿En qué lugar es más barato el precio del combustible hoy 6 de octubre?

El precio de la gasolina para hoy, 6 de cotubre del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.