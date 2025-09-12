Alicia Matías Teodoro “le sigue dando batalla a esta guerra” luego de resultar gravemente herida por las quemaduras al resguardar a su nieta de dos años tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

Así lo expresó Sandra, su hermana, un día después de que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Salud, dio por muerta a Alicia, quien continúa en terapia intensiva y estable, en el Hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"Afortunadamente sigue estable"



Sandra Barajas, hermana de Alicia, señaló que tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, Iztapalapa, ella sigue "bien" y continúa siendo atendida.



La víctima salvó a su nieta durante el siniestro.



Familia de abuelita salvadora negó que Alicia estaba muerta

Anoche las autoridades dieron a conocer una lista de las personas heridas y fallecidas, entre ellos estaba el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro, quien tiene 49 años, pero que en la lista de ayer, se indicaba que tenía 35 años.

Su familia negó la información compartida por el gobierno de la capital a través de sus redes sociales, en donde informó que eran nueva (hasta ayer) las personas fallecidas a causa de la explosión de una pipa de gas al oriente de la CDMX.

Sandra, hermana de la Alicia, confirmó ayer a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que ella no fue notificada del deceso y que incluso estaría en el hospital esperando noticias del estado de salud de la señora, quien es checadora en el paradero del Metro Santa Martha.

“Mi hermana no ha fallecido, sigue viva y sigue luchando para salir adelante”, declaró Sandra a los reporteros que se encuentran afuera del hospital Magdalena de las Salinas.

Familiares de la señora Alicia desmienten rumores sobre su fallecimiento, sin embargo, la mujer continúa muy grave. Su nieta de 2 años también lucha por su vida tras una cirugía por quemaduras de tercer grado



Fiscalía descarta que pipa de gas volcó por un bache antes de explosión

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que de acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición, en tanto, se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

“La Fiscalía aclara que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”, informó.