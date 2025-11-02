¡Fuera, asesino! Corren a gritos al gobernador de Michoacán durante funeral de Carlos Manzo

La tensión que se vive en Michoacán alcanzó niveles críticos durante el velorio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado la noche del 1 de noviembre, durante un evento público de Día de Muertos.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla acudió al velorio para dar el pésame a la familia, pero terminó siendo recibido con groserías, reclamos y abucheos por la inseguridad y violencia que cobró la vida del edil conocido como el “Bukelele mexicano”.

En los videos compartidos se puede observar como en la entrada del lugar le gritan “¡Fuera, asesino!” y “¡No huyas, cobarde!” al mandatario estatal, obligándolo a salir entre empujones y un cerco de seguridad.

Corren al gobernador de Michoacán del funeral del alcalde de Uruapan... pic.twitter.com/qPonrc3Ion — Capi Abril (@capi_abril) November 2, 2025

¿Qué pasó con Carlos Manzo? Dan más detalles del asesinato del alcalde de Uruapan

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió durante la Feria de las Velas en el centro de Uruapan, pocos minutos después de que transmitiera en vivo para dar la bienvenida a los asistentes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el edil fue atacado a balazos frente a decenas de habitantes que participaban en la celebración, incluyendo niños.

Versiones oficiales señalan que recibió 7 impactos de bala, y que uno de los agresores fue abatido en el lugar por elementos de seguridad.

Al respecto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que Manzo sí contaba con seguridad, además de un refuerzo de 14 elementos de la Guardia Nacional desde mayo de 2025.

CORREN A ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA DEL FUNERAL DE CARLOS MANZO EN URUAPAN



El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue expulsado del funeral del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en medio de gritos e insultos.



— Noticia completa 👇🏻https://t.co/gYqkzfutnh pic.twitter.com/CNqyJgRzOq — El Blog del Narco (@narcoblogger) November 2, 2025

¿Quién era Carlos Manzo, conocido como el “Bukele mexicano”?

Carlos Manzo, impulsado por el movimiento independiente La Sombreriza, se había ganado visibilidad por su estilo directo y confrontativo frente al crimen organizado y autoridades estatales.

Era conocido como “el alcalde del sombrero” o incluso el “Bukele mexicano”, debido a sus discursos firmes y operativos locales en materia de seguridad.

No era la primera vez que cuestionaba al gobierno michoacano, e inclusive al de la presidenta Claudia Sheinbaum. En distintas ocasiones exigió apoyo para blindar Uruapan, y acusó públicamente a la administración de Ramírez Bedolla de permitir la entrada de grupos criminales.

A través de sus redes sociales, el gobernador publicó un mensaje donde lamentó el crimen:

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación. Vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”.

Se los dijo claro y sin miedo



Le llamó corrupto al corrupto



Ayer lo mataron por hablar con verdad y valentía



El asesinato de Carlos Manzo es responsabilidad del Estado



El gobernador de Michoacán Ramírez Bedolla debe ser investigado por presuntos vínculos con criminales pic.twitter.com/eljI71a3tN — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 2, 2025

¿Cuántos alcaldes han sido asesinados en Michoacán?

El asesinato de Carlos Manzo se suma a una lista alarmante de presidentes municipales atacados en Michoacán durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, quien asumió el cargo en 2021. Con él, ya suman seis alcaldes asesinados y uno desaparecido.



Tepalcatepec, 17 de junio de 2025: Martha Laura Mendoza fue asesinada afuera de su casa.

Tacámbaro, 5 de junio de 2025: Salvador Bastida fue atacado a balazos al bajar de su camioneta.

Churumuco, 30 de marzo de 2024: Guillermo Torres fue asesinado mientras cenaba en Morelia.

Cotija, 3 de junio de 2024: Yolanda Sánchez fue ultimada a tiros por un comando.

Contepec, 8 de febrero de 2022: Enrique Velázquez fue hallado sin vida tras dos días desaparecido.

Aguililla, 11 de marzo de 2022: César Arturo Valencia fue asesinado cuando se trasladaba en su vehículo.

La violencia política y de alto impacto ha puesto a Michoacán bajo los reflectores nacionales, no solo por los grupos criminales que se disputan Tierra Caliente, sino por las extorsiones que sufren agricultores, productores limoneros y ahora también alcaldes.

