Costa Rica expone ¿Cómo viven presos políticos en Nicaragua?

Durante cinco días, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se presenta una exposición en la que se muestra cómo viven los presos políticos en Nicaragua.

“Es muy impactante": muestra imágenes del deterioro físico en el que alegan se encuentran los más de 219 presos políticos en Nicaragua, además de los mensajes de parte de sus familiares, y hasta una celda “virtual”.

Dicha muestra, que empezó el lunes (14 de noviembre de 2022) y concluirá el 18 de noviembre, forma parte de una campaña organizada por “Sé Humano”, una organización sin fines de lucro, que busca “aumentar la solidaridad” a nivel internacional con los opositores nicaragüenses .

La exposición se encuentra en la entrada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En un inicio a los visitantes se les da una introducción sobre quiénes son las personas detenidas, entre las que hay sacerdotes, estudiantes, campesinos, periodistas, empresarios y hasta excandidatos a la presidencia de Nicaragua.

En una primera parada se muestran imágenes de cómo estaban los presos políticos antes de su detención y cómo se encuentran actualmente, junto a esas imágenes también se encuentran dibujos de sus hijos, quienes en algunos casos no han podido abrazar a sus familiares por más de un año, como es el caso del periodista Miguel Mendoza.

En la siguiente parada llamada: “Lo que no se puede ver”, se muestra las afecciones que tienen algunos presos políticos en Nicaragua, que a su criterio han sido sometidos a una especie de “tortura blanca”, que hace que el detenido pierda la identidad personal mediante largos períodos de aislamiento.

Para la tercera parada se encuentran unos lentes “de realidad virtual” en donde se dimensiona el tamaño de una celda en la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentran la mayoría de los reos, en “el Chipote” ubicada en Managua, capital de Nicaragua.

Esta exposición es una inyección de empatía, y queremos visibilizar las condiciones de tortura en la que se encuentran sometidas diariamente las personas presas políticas en los diferentes sistemas penitenciarios de #Nicaragua.#SeHumano pic.twitter.com/78OUN1ChMR — SeHumanoNicaragua (@SeHumanoNic) November 15, 2022

Expo en Costa Rica muestra cómo viven presos políticos nicaragüenses

Alexandra López, miembro de “Sé Humano”, le explicó a la Voz de América que: “Miras a través de tus ojos las celdas de el Chipote. Hay dos literas, el hoyo donde hacen sus necesidades, arriba una luz encendida todo el día para que pierdan la noción del tiempo. Se escuchan ruidos, que son los mínimos, goteos, entre otras cosas”.

Sebastián González, asesor legislativo del Partido Liberación Nacional, fue uno de los que asistió a la exposición y utilizó los lentes de realidad virtual, al finalizar su experiencia, señaló: “Me impactó muchísimo ver el espacio de la cárcel por medio de los lentes, darme cuenta de que es un espacio en el que, o hay una luz fija o no hay luz del todo. No se sabe si es de día, si es de noche. No hay ningún espacio para cubrir necesidades esenciales, entonces es muy impactante porque, con sólo el hecho de ver la réplica por medio de los lentes, ya es sofocante. Ni siquiera se puede imaginar uno viviendo esa situación en la realidad”.

Montserrat Ruiz Guevara, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es una de las diputadas que impulsó la iniciativa con el fin de “denunciar al régimen Ortega-Murillo”, a quien señala de ser un gobierno que “no sólo violenta los derechos humanos de las personas, sino que también asesina a sus críticos”.

La diputada Ruiz Guevara también le dijo a la Voz de América que: “Desde mi despacho buscamos visibilizar a todos estos presos políticos que se encuentran hoy en condiciones infrahumanas, de tortura y que es necesario que nosotros, las personas costarricenses, veamos lo que está pasando el país vecino para seguirlo denunciando y tomar acciones más contundentes con respecto a esta dictadura Ortega-Murillo”.

Cabe señalar que el gobierno del dictador Daniel Ortega , ha negado que existan presos políticos en la nación centroamericana, también ha negado que se violenten los derechos humanos, sin embargo ha tildado de “delincuentes” e “hijos de perra” a los detenidos (presos políticos), porque según él, intentaron darle un “golpe de Estado” a su gobierno (comunista) durante las protestas efectuadas en el año 2018.

Esas protestas dejaron a más de 300 personas sin vida, además de una grave crisis sociopolítica.