Día de Muertos CDMX 2025: conoce las fechas, eventos y lugares

Ya casi llegan los muertos, y México lo sabe, es por eso que el Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que se celebrará el Día de Muertos CDMX 2025 con 414 actividades y eventos de entrada libre en las 16 alcaldías de la capital.

El itinerario incluye la Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino, las mega ofrendas en las diferentes alcaldías y el Desfile de Día de Muertos, entre otros.

Eventos de Día de Muertos en CDMX

Como parte de las festividades, del 25 de octubre al 2 de noviembre se instalará la Ofrenda Monumental en el Zócalo, un espacio donde los ciudadanos podrán rendir homenaje a quienes ya se fueron.

Entre las actividades más destacadas, el 26 de octubre se llevará a cabo el Desfile de las Catrinas, en Chapultepec.

Esta semana tuvimos trabajo comunitario en el #CentroHistórico de la Ciudad de México con siete fotocívicos que intervinieron jardineras de Plaza Santa Catarina y ayudaron en la elaboración de flores de papel para el Festival de Ofrendas y Catrinas 2025. 💐💀

Mientras que el 30 de octubre se realizará una mega-clase de ejercicios aeróbicos, en la que los asistentes se vestirán de catrines y catrinas bajo el lema “Muero por bailar”, también en el Zócalo.

El 1 de noviembre, el Gran Desfile de Día de Muertos partirá desde la Puerta de los Leones hasta el Zócalo, consolidando estas celebraciones como uno de los eventos culturales más importantes y vistosos de la capital.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, a las 20 horas, el Zócalo también se convertirá en escenario de la ópera fílmica Cuauhtemóctzin, basada en el ensayo lírico Episodio Guatimótzin de Aniceto Ortega.

Distintas demarcaciones de la ciudad se sumarán a la conmemoración con mega ofrendas en espacios como el Deportivo Xochimilco, la Utopía Ollini de Iztapalapa, el Parque Tezozómoc en Azcapotzalco, el Parque del Mestizaje en Gustavo A. Madero, y Mixquic en Tláhuac.

Se realizará el Concurso de Calaveritas Literarias, la convocatoria está abierta del 6 al 27 de octubre para personas de 6 a 17 años.

También podrás disfrutar de la fotografía en la Galería Grutas de las Rejas de Chapultepec hasta el 14 de noviembre con la exposición “Celebración de la Vida y la Muerte”.