Lluvias fuertes y posible granizo en varias regiones de México; vigilan zona de baja presión

¡Siguen las lluvias! El clima en México este viernes 17 de octubre se mantendrá inestable por la presencia de varios sistemas atmosféricos, entre ellos una tormenta tropical que podría formarse este fin de semana.

La zona de baja presión se localiza al sur de Oaxaca, y tiene 50 % de probabilidad de convertirse en el ciclón “Sonia” en las próximas 48 horas.

Este fenómeno se ubica a unos 340 km al suroeste de Puerto Ángel y avanza lentamente hacia el oeste-noroeste, lo que dejará fuertes lluvias en las costas oaxaqueñas y guerrerenses.

La zona de #BajaPresión que se encuentra al sur-suroeste de #Oaxaca, en el océano #Pacífico, mantiene 50 % de probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Síguenos y mantente informado sobre su evolución pic.twitter.com/2C9OOd1GWr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2025

Lista de estados afectados por las fuertes lluvias

Lluvias muy fuertes: Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco).

Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco). Lluvias fuertes: Guerrero (costa), Oaxaca (costa) y Quintana Roo (este).

Guerrero (costa), Oaxaca (costa) y Quintana Roo (este). Chubascos con lluvias: Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (este).

Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (este). Intervalos de chubascos: Durango (centro, oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur), Colima, Ciudad de México y Tlaxcala (sur).

Durango (centro, oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur), Colima, Ciudad de México y Tlaxcala (sur). Lluvias aisladas: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo.

Se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, sur y sureste de #México, y la #PenínsulaDeYucatán. Más información en ⬇️https://t.co/1ApKCMZAh1 pic.twitter.com/Y8UQGMlNcC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2025

¡Comienzan los fríos en el norte! Pronóstico de temperaturas

En el norte, el frente frío número 7 avanza sobre la frontera noroeste e interactúa con una vaguada y la corriente en chorro subtropical, provocando rachas fuertes de viento y descenso de temperatura .



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Oaxaca y Campeche.

Coahuila, Oaxaca y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas:



Temperaturas mínimas de - 5 a 0 ° C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Clima en CDMX y Edomex hoy 17 de octubre

Para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), este viernes se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde.

Hay probabilidad de chubascos en la capital y lluvias fuertes en el suroeste del Edomex, acompañadas de descargas eléctricas.

🌡️ Temperatura mínima: de 11 a 13 °C

🌡️ Temperatura máxima: de 23 a 25 °C

