Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Explosión Iztapalapa: Dieron de alta al último paciente hospitalizado después del estallido de la pipa de gas

Dieron de alta al último paciente hospitalizado por la explosión en Iztapalapa, salió entre festejos y aplausos por parte del personal médico.

Explosión pipa Iztapalapa.
Van 20 fallecidos tras explosión de pipa de gas en el puente de la Concordia, Iztapalapa|X.
Notas
Salud y Educación
Escrito por: Jimena Romero Escamilla
Compartir nota

Por medio de redes sociales reportaron la dada de alta médica del último paciente víctima de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE lo confirmó mediante una publicación en su perfil de X.

¿Quién fue el último paciente dado de alta tras la explosión de pipa en Iztapalapa?

Carlos Amauri fue internado en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”después de los terribles hechos ocurridos el 10 de septiembre entre Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), y Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex). Él continuará siendo monitoreado por expertos debido a la gravedad de sus heridas.

¿Cuántos heridos hubo en la explosión de Iztapalapa?

La cifra inicial de heridos después de la gran tragedia que invadió México fue de 70, los cuales se repartieron en 19 hospitales de la Ciudad de México. Algunos de estos encargados de atender a las víctimas fueron el Hospital General de Zona número 53 del IMSS, Hospital José María Morelos y Pavón del ISSSTE, Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, entre 16 más.

Mediante el transcurso de los días, algunos heridos pasaron a ser víctimas mortales del suceso debido a las graves quemaduras.

Fallecimientos tras la explosión

Las víctimas que lamentablemente fallecieron son 31, esto se confirmó después de última muerte el 27 de septiembre. La última persona fue Óscar Uriel García Rivera, médico urólogo de 31 años que sufrió quemaduras graves en el 80% de su cuerpo, pasó alrededor de 3 semanas hospitalizado.

Entre los fallecimientos también están la Señora Alicia (abuelita que protegió a su nieta de las llamas), Fernando Soto Munguía (conductor de la pipa de gas), Ali Yael González (estudiante del Instituto Politécnico Nacional), entre otros lamentables decesos.

¿Qué ha sucedido en la investigación?

Las últimas declaraciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México indican que la fuga de gas fue provocada por una endidura ocasionada por un choque entre la unidad y un bloque de contención. Según las autoridades, el conductor iba a exceso de velocidad y eso derivó en el choque y explosión de la pipa.

Se ha puesto en duda la versión de la fiscalía, pues de acuerdo a videos difundidos en redes sociales, se puede notar el trasncurso de la pipa, la cual iba a una velocidad adecuada. Después de los cuestionamientos a los encargados de la investigación, la Fiscal General comunicó que la carpeta será reservada por 3 años, es decir, solamente la podrán solicitar las víctimas del accidente.

Kevin sobrevivió a la explosión en Iztapalapa; ahora enfrenta deudas

MéxicoSaludEstado de MéxicoCDMX

Nota