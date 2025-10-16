Explosión Iztapalapa: Dieron de alta al último paciente hospitalizado después del estallido de la pipa de gas

Por medio de redes sociales reportaron la dada de alta médica del último paciente víctima de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE lo confirmó mediante una publicación en su perfil de X.

¿Quién fue el último paciente dado de alta tras la explosión de pipa en Iztapalapa?

Carlos Amauri fue internado en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”después de los terribles hechos ocurridos el 10 de septiembre entre Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), y Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex). Él continuará siendo monitoreado por expertos debido a la gravedad de sus heridas.

Dimos de alta al último paciente hospitalizado por los hechos ocurridos en el Puente de la Concordia.



Amauri fue una de las personas lesionadas por el suceso de Puente de la Concordia y que fue atendida en el ISSSTE. Tras haber estado varios días en el Hospital Regional…

¿Cuántos heridos hubo en la explosión de Iztapalapa?

La cifra inicial de heridos después de la gran tragedia que invadió México fue de 70, los cuales se repartieron en 19 hospitales de la Ciudad de México. Algunos de estos encargados de atender a las víctimas fueron el Hospital General de Zona número 53 del IMSS, Hospital José María Morelos y Pavón del ISSSTE, Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, entre 16 más.

Mediante el transcurso de los días, algunos heridos pasaron a ser víctimas mortales del suceso debido a las graves quemaduras.

#IMPORTANTE | Fue dado de alta el último paciente hospitalizado a causa de la #explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, #Iztapalapa, en el Hospital Regional "Gral. Ignacio Zaragoza".



Las personas dadas de alta continúan con seguimiento ambulatorio para su recuperación.

Fallecimientos tras la explosión

Las víctimas que lamentablemente fallecieron son 31, esto se confirmó después de última muerte el 27 de septiembre. La última persona fue Óscar Uriel García Rivera, médico urólogo de 31 años que sufrió quemaduras graves en el 80% de su cuerpo, pasó alrededor de 3 semanas hospitalizado.

Entre los fallecimientos también están la Señora Alicia (abuelita que protegió a su nieta de las llamas), Fernando Soto Munguía (conductor de la pipa de gas), Ali Yael González (estudiante del Instituto Politécnico Nacional), entre otros lamentables decesos.

Se cumple un mes de la explosión infernal en el Puente de la Concordia, #Iztapalapa



La tragedia, causada por la volcadura de una pipa de Gas Silza con 49 mil litros de gas LP, ha cobrado la vida de 31 personas. Hoy recordamos el acto heroico de Alicia Matías Teodoro, la abuela…

¿Qué ha sucedido en la investigación?

Las últimas declaraciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México indican que la fuga de gas fue provocada por una endidura ocasionada por un choque entre la unidad y un bloque de contención. Según las autoridades, el conductor iba a exceso de velocidad y eso derivó en el choque y explosión de la pipa.

Se ha puesto en duda la versión de la fiscalía, pues de acuerdo a videos difundidos en redes sociales, se puede notar el trasncurso de la pipa, la cual iba a una velocidad adecuada. Después de los cuestionamientos a los encargados de la investigación, la Fiscal General comunicó que la carpeta será reservada por 3 años, es decir, solamente la podrán solicitar las víctimas del accidente.