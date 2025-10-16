“Sonia” podría evolucionar a ciclón tropical en México: estados afectados por fuertes lluvias

Este jueves 16 de octubre de 2025, el clima en México estará marcado por lluvias intensas en varias regiones, mientras que el calor predominara en otras.

Además, se mantiene vigilancia por una zona de baja presión con posibilidad de evolucionar a ciclón tropical “Sonia” al sur de Oaxaca.

¿En qué estados se prevén fuertes lluvias?

Lluvias muy fuertes: Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo).

Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo). Lluvias fuertes : Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte).

: Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte). Chubascos : Chihuahua (sur y noreste), Coahuila (noroeste), Durango (occidente), Sinaloa (sur), Colima (costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur).

: Chihuahua (sur y noreste), Coahuila (noroeste), Durango (occidente), Sinaloa (sur), Colima (costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur). Intervalos de chubascos : Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Morelos (norte) y Puebla (este).

: Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Morelos (norte) y Puebla (este). Lluvias aisladas: Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Para los próximos 7 días, se prevé que prevalezcan #Temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados #Celsius en las las montañas del centro, norte y noroeste de #México, destacando #Chihuahua y el #EdoMéx, entidades en las que se pueden alcanzar temperaturas de hasta 0 grados ⬇️ pic.twitter.com/dfNPo2CM3X — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2025

¿En dónde se localiza el desarrollo ciclónico en el Pacifico?

La zona de baja presión con potencial ciclónico se encuentra al sur de Oaxaca, aproximadamente a 420 km de Bahías de Huatulco, según lo que informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Tiene un 40% de probabilidad de evolucionar a ciclón en 48 horas y 60% en 7 días. Por lo que se prevé que evolucione a ciclón tropical “Sonia” hacia el final de la semana, lo que provocará lluvias intensas y oleaje elevado en las costas de Oaxaca y Chiapas.

La zona de #BajaPresión localizada a 420 km al sur de Bahías de Huatulco, #Oaxaca, mantiene 40 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 60 % en 7 días; se prevé que evolucione a #CiclónTropical, en los próximos días ⬇️ pic.twitter.com/FCvzET93Fc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2025

Estados donde se prevén altas temperaturas hoy 16 de octubre

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas:



Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California.

con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.



Clima en CDMX y Edomex hoy 16 de octubre de 2025

En la Ciudad de México (CDMX) se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas durante la tarde. La temperatura mínima será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

En Toluca, Estado de México, se esperan intervalos de chubascos con mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.

