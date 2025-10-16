Un extraordinario acto de compasión y habilidad, llevado a cabo en el Sweetbriar Nature Center en Smithtown, Nueva York, ha brindado una segunda oportunidad de vida a una frágil mariposa monarca, permitiéndole reanudar su épica travesía migratoria.

La historia comenzó cuando una persona de buen corazón se comunicó con el centro, preocupada por el estado de un ejemplar alado que había sufrido una seria lesión. Sin dudar, el equipo de rescatistas se preparó para la delicada intervención.

Una vez que la mariposa fue entregada, se inició la meticulosa operación de trasplante de ala. Para la reparación, se utilizó el ala de una monarca que había fallecido previamente en la instalación.

VIDEO: Así fue el increíble trasplante de una ala de mariposa para que pudiera volar de nuevo

Lo notable fue la sencillez de los materiales y herramientas: con goma de pegar y maicena se llevó a cabo el procedimiento, que duró apenas cinco minutos y fue completamente inofensivo para el insecto.

Con sumo cuidado, los expertos emparejaron este injerto con la parte dañada del insecto, llevando a cabo una minuciosa cirugía. El éxito de este procedimiento fue rotundo. Al observar a la mariposa tras la intervención, era imposible discernir que estaba volando con una prótesis.

La mariposa retoma su migración épica hacia México tras un emotivo momento de liberación

El momento de la liberación conmovió profundamente a quienes presenciaron cómo la pequeña viajera alzaba el vuelo. La emoción fue palpable al verla despegar, lista para completar su asombrosa y ardua jornada. Ahora, este diminuto ser cuenta con la oportunidad de integrarse nuevamente al flujo de la migración de 4.500 kilómetros hacia México.

La migración de la mariposa monarca es uno de los fenómenos más enigmáticos del mundo natural. Estas criaturas recorren miles de kilómetros, dirigiéndose a zonas de hibernación específicas en México y en el oeste de los Estados Unidos.

Lo asombroso es que vuelan hacia sitios que nunca han conocido, impulsadas por instintos que la ciencia aún no descifra por completo. Los investigadores teorizan que las mariposas emplean referencias como la posición solar, el campo magnético terrestre y otras señales naturales para orientarse. De una manera que desafía el entendimiento total, estas mariposas consiguen llegar a los mismos refugios forestales generación tras generación.

El equipo del Sweetbriar Nature Center se sintió honrado y agradecido por haber podido contribuir a que esta mariposa en particular pueda encontrar su destino y completar su increíble misión biológica.

