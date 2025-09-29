El correo electrónico al que puedes escribirle a Sheinbaum; todas las maneras de contactar a la presidenta

¿Quieres contactar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y no sabes cómo hacerlo? Actualmente existen distintas formas de tener “comunicación”, tanto con artistas hasta como mandatarios.

¿Cuál es el correo electrónico de Claudia Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum utiliza de manera constante sus redes sociales como un canal de comunicación directa con la ciudadanía. Estas son algunos de los medios en los que podrías hacerlo.



YouTube: En su canal oficial publica actualizaciones y videos relacionados con su gestión. Además, los usuarios pueden dejar opiniones o preguntas en la sección de comentarios. X (antes Twitter): En su cuenta oficial @Claudiashein, es posible seguir sus publicaciones y enviarle menciones o mensajes.

¿Puedo contactar a la presidenta Sheinbaum por WhatsApp?

Además de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum también comparte novedades a través de su canal de WhatsApp. Para unirte, basta con seguir estos pasos:



Ir a la sección Novedades Dirigirte a Canales Busca el nombre y al encontrarlo dar clic ahí.

Otras formas de contactar a la presidenta

Por otra parte, el Gobierno de México dispone de una página oficial de atención ciudadana. Aunque actualmente está en mantenimiento debido a la transición de administración, se subraya que la voz de la población es fundamental “para la construcción de una democracia de resultados”.

En el propio portal se recuerda que este espacio funge como un canal abierto de comunicación con las distintas dependencias y entidades del Gobierno de la República, a través del presidente de México, con el propósito de escuchar y dar seguimiento a los planteamientos de la ciudadanía.

De igual forma, la presidenta Claudia Sheinbaum contaba con un sitio web oficial a través del cual la ciudadanía podía enviarle mensajes de manera directa. En claudiasheinbaumpardo.mx solía encontrarse la dirección de correo electrónico contacto@claudiasheinbaum.com.mx, así como información actualizada sobre programas y proyectos de su gobierno.

No obstante, en este momento la página no se encuentra en funcionamiento, lo que impide el acceso a ese canal de contacto.