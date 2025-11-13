PRI denuncia: Morena ha perdido el control frente a la inseguridad y el crimen organizado

El senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una dura crítica contra el gobierno federal encabezado por Morena, al que calificó como “una absoluta mierda” por su falta de resultados frente a la ola de violencia, asesinatos y extorsiones que azotan al país.

El también presidente nacional del Revolucionario Institucional aseguró que la administración morenista mantiene un pacto de impunidad con el crimen organizado, lo que —dijo— explica la inacción del gobierno ante el crecimiento de la inseguridad.

Durante su intervención, Moreno expresó que la indignación ciudadana ha llegado a niveles alarmantes, tras los recientes hechos violentos que han cobrado la vida de alcaldes, familias y menores de edad en distintas regiones del país.

“Este gobierno está rebasado por el crimen organizado”: Alito Moreno

Visiblemente molesto, el legislador priista señaló que el país vive una crisis de seguridad sin precedentes.

“El pueblo de México ya se dio cuenta. El pueblo de México hoy está indignado, este es un gobierno de mierda, lo que está haciendo Morena. Están asesinando a mexicanas, a mexicanos. ¿Ayer no vieron ustedes la indignación de una niña de cuatro años? Alcaldes, ciudadanos de todo nivel están siendo masacrados, asesinados, alejados de sus familias, y este gobierno no hace nada”, sentenció.

El senador insistió en que el gobierno federal ha sido cómplice por omisión, pues en lugar de fortalecer a las instituciones de seguridad, ha permitido el avance del crimen organizado en amplias zonas del territorio nacional.

*Es un gobierno de mierda el de Morena, afirmó Alejandro Moreno* pic.twitter.com/vUTDz2tcqg — Angel Gallegos (@gallegoso) November 12, 2025

“Hay más muertos en México que en países en guerra”: Asegura priista

Cárdenas comparó la situación de violencia que vive México con la de países que se encuentran en conflicto bélico, como Siria o Ucrania.

“En el sexenio de López Obrador hubo cerca de 200 mil homicidios; en tan solo dos años, acá, cerca de 70 mil. Hay más muertos en México que en países que están en guerra. Este país está totalmente rebasado”, afirmó.

El dirigente del PRI llamó al gobierno federal a dejar de maquillar cifras y reconocer la realidad: México vive una emergencia nacional en materia de seguridad, donde la impunidad y la violencia se han convertido en el reflejo más duro del fracaso de la estrategia oficial.