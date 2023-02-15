¿Qué es una intercampaña y qué finalidad tiene en las elecciones?

Este año se realizarán procesos electorales en el Estado de México (Edomex) y Coahuila, entidades en donde se renovará la gubernatura. Como cada proceso electoral, este tiene diferentes fechas clave, ante esto es importante conocer qué es una intercampaña y cuál es su finalidad en las elecciones 2023.

El pasado fin de semana los aspirantes a un cargo de elección popular, sobre todo a la gubernatura, concluyeron sus precampañas rumbo a las elecciones 2023, que se harán en (Edomex) y en Coahuila.

El pasado 13 de febrero inició la etapa de intercampañas en el proceso electoral de Edomex; sin embargo, puede que muchos ciudadanos no sepan qué es y cuál es su finalidad.

☝️ #SabíasQue durante el periodo de #Intercampaña las precandidaturas se encuentran sujetas a ciertas limitantes para garantizar la #EquidadEnLaContienda

🗓 Del 13 de febrero al 2 de abril #Elecciones2023MX #Edomex 🗳 @IEEM_MX pic.twitter.com/78v4IgwPDb — Secretaría Ejecutiva IEEM (@Sejecutiva1) February 15, 2023

¿Qué es una intercampaña?

Una intercampaña es la fase del proceso electoral que transcurre a partir del día siguiente al que terminan las precampañas al día previo al inicio de las campañas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la intercampaña no es un periodo para la competencia electoral, ya que tiene por finalidad poner fin a una etapa de preparación de los partidos de cara a la jornada electoral y abre un espacio para que se resuelvan posibles diferencias sobre la elección interna de candidatos a elección popular.

Es decir, en este periodo de intercampaña, los partidos políticos deberán concluir sus procesos internos de preparación para la contienda con cara al 4 de junio.

En esta fase los candidatos no pueden participar en debates, aparecer en publicidad, ni hacer actos o mítines para presentarse como aspirantes. El contenido de la propaganda de los partidos políticos que se difunda durante el periodo de intercampaña deberá ser únicamente de carácter informativo.

Cabe destacar que el periodo de intercampaña comprende desde el 13 de febrero y hasta el 2 de abril de este año con cara a las elecciones 2023.

Delfina Gómez, candidata por parte de Morena para gubernatura del PRI|Twitter @delfinagomeza

¿Qué sigue después de las intercampañas?

De acuerdo con el calendario de fechas clave para las elecciones 2023, el siguiente proceso después del periodo de intercampaña es cuando se presenten las solicitudes de registros a las candidaturas.

Hasta el momento, para las elecciones 2023 se tienen elegidas a las precandidatas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Del Moral y Delfina Gómez, respectivamente.