¿Te has preguntado cuál es el país del mundo con mayor paz? Existen cerca de 200 naciones y territorios en el planeta Tierra, pero nada se compara con Islandia, que es el país más pacífico del mundo en 2025, de acuerdo con un estudio.

El Instituto de Economía y Paz (IEP) evalúa a 163 países y territorios con diversos criterios, entre ellos, la seguridad social, el nivel de conflicto interno e internacional en curso y su grado de militarización.

🕊️Positive Peace is defined as the attitudes, institutions and structures that create and sustain peaceful societies.



¿Cuál es el país con más paz en el mundo?

En su estudio para 2025, Islandia, un país nórdico de Europa, fue considerado el país más pacífico para este año, de acuerdo con el Índice de Paz Global.

“La clave para construir la paz en tiempos de conflicto e incertidumbre es la Paz Positiva: las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. La Paz Positiva está estrechamente relacionada con un mayor crecimiento del PIB, tasas de interés más bajas, bienestar social y mayor resiliencia ante las crisis”, destaca el organismo en su informe.

Los primeros 10 países con más paz en 2025

Islandia. Irlanda. Nueva Zelanda. Austria. Suiza. Singapur. Portugal. Dinamarca. Eslovenia. Finlandia.

El análisis señala que la puntuación promedio de cada país se ha deteriorado un 5.4% desde que comenzaron a evaluar a las naciones en el año 2008. Además, en 2023, reportaron 59 conflictos estatales, la cifra más alta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, según el informe de 2025.

¿Dónde está México en el Índice de Paz Global?

México aparece en el lugar 135 de 163 del Índice de Paz Global elaborado por el Instituto de Economía y Paz este 2025. El último lugar pertenece a Rusia y el penúltimo está Ucrania, debido a la invasión de Rusia al territorio ucraniano.

Nuestro país mejoró dos posiciones, según el informe, donde señala que el número total de muertes cayó en México y Ucrania, pero 49 naciones reportaron un aumento en muertes en conflictos internos durante 2024.

El IEP destaca que hay puntos notables de conflicto en naciones como México, Ucrania, Bangladesh y la región de Cachemira en disputa entre India y Pakistán.

