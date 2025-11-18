¡Alerta global! Caída de ChatGPT y “X” antes Twitter, por fallo masivo en Cloudflare

¿Caída de plataformas? Usuarios de diversas partes del mundo enfrentan dificultades para acceder a varias plataformas digitales, entre ellas “X”, antes Twitter, ChatGPT y Canvas; esto debido a un fallo técnico que comenzó alrededor de las 12:20 del mediodía (5:20 hora del centro de México).

En una interrupción mundial que ha bloqueado el acceso, además de la actualización de mensajes, imágenes y otros contenidos en estas aplicaciones.

Downdetector es una plataforma que muestra en tiempo real si un sitio web o servicio en línea, está experimentando fallas.

|“Downdetector”

Caída de Cloudflare: ¿qué servicios están afectados y cuál es el origen del problema?

¿Qué pasó con ChatGPT? El fallo impacta principalmente a herramientas de OpenAI, como ChatGPT, Sora, Data Analyst, Web Browser, además de otros servicios que dependen de la plataforma. Por si esto no fuera suficiente, la "API OpenAI", usada por múltiples aplicaciones externas para acceder a sus modelos de lenguaje y capacidades Inteligencia Artificial, también presenta fallos.

¿Qué es Cloudflare?

¡Fallo masivo Cloudflare! Conforme a informes técnicos y fuentes como Downdetector, el epicentro del problema es la caída de Cloudflare, un gigante en infraestructura de internet.

Cabe decir que Cloudflare proporciona servicios como CDN (red de distribución de contenido), DNS (traducción de dominios a direcciones IP), además de protección contra ataques cibernéticos. Es precisamente por su importancia, que miles de sitios y plataformas dependen de sus servicios para funcionar correctamente.

Cloudflare es pieza clave para la estabilidad y velocidad de internet a nivel global, por lo que caída no solo afecta a los servicios mencionados sino también a una gran parte de la web. La interrupción es una evidencia clara de la dependencia crítica de la infraestructura de internet en proveedores específicos y muestra los riesgos que esto implica para millones de usuarios y empresas que confían en estos servicios para sus actividades diarias.

Esta situación también se da en un contexto donde cada vez más aplicaciones, desde redes sociales hasta herramientas de Inteligencia Artificial, son fundamentales en la vida cotidiana. La rápida restauración del servicio es clave para mitigar impactos y evitar mayores disturbios en el ecosistema digital; ¿cómo crees que deberían prepararse las plataformas y usuarios para evitar afectaciones severas ante futuras caídas de infraestructura web crítica?

