Mientras dormía: Tapete provoca volcadura en Circuito Interior, alcaldía Benito Juárez

Durante la noche del lunes y madrugada de este martes se registraron dos incidentes de emergencia en la Ciudad de México (CDMX) que movilizaron a los servicios de rescate, dejando como saldo vehículos dañados, pero afortunadamente sin víctimas graves. Estos son los hechos mientras usted dormía.

Insólita volcadura en colonia Ermita, Benito Juárez

Una camioneta terminó volcada sobre su costado izquierdo en los carriles laterales del Circuito Interior Río Churubusco, a la altura de la colonia Ermita, en la alcaldía Benito Juárez, durante la mañana de este martes.

El conductor, un hombre de aproximadamente 30 años, explicó a las autoridades una causa inusual para el siniestro: su pie quedó atorado en el tapete del vehículo, impidiéndole frenar a tiempo.

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor y su acompañante resultaron ilesos. Ambos fueron atendidos por paramédicos en el lugar y solo presentaron golpes menores que no requirieron traslado hospitalario.

El percance ocurrió sobre la lateral con dirección al oriente, lo que generó una afectación vehicular leve durante casi 40 minutos, mientras los servicios de emergencia realizaban las maniobras para colocar el vehículo en su posición y retirar los restos del incidente.

Vehículo devorado por el fuego en alcaldía Venustiano Carranza

Durante la madrugada de este martes, un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública se incendió en la alcaldía Venustiano Carranza, lo que obligó a la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El incidente ocurrió poco después de las 3:00 de la mañana en el cruce de las calles Impresores y Marmolería, en la colonia 20 de Noviembre.

Los vecinos, alarmados por el intenso olor a humo, solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Los bomberos lograron apagar el fuego en cuestión de minutos con chorros de agua, evitando que se extendiera a inmuebles o vehículos cercanos. Las autoridades confirmaron que no había ninguna persona al interior de la unidad, por lo que no se registraron heridos durante la emergencia.