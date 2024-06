Esta es la lista de enfermedades que tiene Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, generó controversia tras su aparición en el primer debate presidencial de CNN realizado el 27 de junio de 2024, debido a su condición de salud.

Tras las críticas por verse falto de energía, desorientado o enfermo durante el encuentro contra Donald Trump, el mandatario estadounidense y aspirante a la candidatura del Partido Demócrata en la carrera presidencial atajó los señalamientos.

“Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio. Ya no camino tan fácil como antes, ya no hablo tan fluido como antes, ya no debato tan bien como antes. No volvería a presentarme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo. Hay demasiado en juego”, mencionó Joe Biden en un acto de campaña en Atlanta.

Estas son las enfermedades que padece Joe Biden

Kevin C. O’Connor, médico del presidente de Estados Unidos, revisa al mandatario anualmente y emite un reporte de salud al respecto. El más reciente, del 28 de febrero de 2024, indica que Joe Biden no tiene nuevos padecimientos.

“El presidente se siente bien y la revisión de este año no identificó nuevas preocupaciones. Continúa en forma para el trabajo y realiza todas sus responsabilidades sin excepciones o concesiones”, menciona el reporte.

El presidente Joe Biden, de 81 años, tiene las siguientes enfermedades:



Apnea del sueño obstructiva.

Fibrilación Atrial no valvular.

Hiperlipidemia.

Reflujo gastroesofágico.

Alergias por temporada.

Marcha rígida.

Neuropatía sensorial periférica de los pies

El médico del presidente aclara que todos los padecimientos del mandatario son estables y están bajo control con medicamentos y tratamientos respectivos.

¿Puede retirarse la candidatura a la presidencia en EU?

Tras el desempeño de Joe Biden en el debate, algunos analistas han pedido que se evalúa o retire la candidatura del Partido Demócrata, que realizará su convención del 19 al 22 de agosto de 2024 para determinar a su candidato para la presidencia.

Sin embargo, en las elecciones primarias de dicho partido logró ganar a varios delegados para asegurar su nominación. A menos que Biden renuncie por cuenta propia antes o después de la nominación, no hay un mecanismo claro en las normas del Comité Nacional Demócrata para evitar que sea el candidato.

¿Qué enfermedades tiene Donald Trump?

Un reporte del 20 de noviembre de 2023 firmado por el médico Bruce Aronwald señala que el expresidente Donald Trump no padece problemas de salud graves.

“Estoy complacido de reportar que la condición de salud del expresidente Trump es excelente. Sus exámenes físicos están dentro de los rangos normales y sus exámenes cognitivos fueron excepcionales”, menciona el documento.

El informe agrega que el magnate “continuará disfrutando un saludable y activo estilo de vida en los años venideros”.