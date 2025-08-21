¿Detectaste errores en tu cédula profesional? Así puedes corregirlos rápido y sin complicaciones

¡Atención! Si al revisar tu cédula profesional electrónica o física encuentras un error en tu nombre, fotografía, firma, CURP o la carrera registrada, el proceso es sencillo, pero requiere de un par de pasos clave y aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para poder corregirla.

¿Cómo puedo corregir algún error en mi cédula profesional?

El primer paso es iniciar un trámite de enmienda al registro de profesionistas. Este proceso formal te permitirá corregir la información incorrecta en la base de datos oficial.

Una vez que se haya rectificado el registro, deberás solicitar un duplicado de cédula para obtener el documento con la información actualizada. Este trámite se realiza en el Departamento de Autorizaciones de la Dirección General de Profesiones.

Puedes consultar los requisitos específicos en la página oficial: www.cedulaprofesional.sep.gob. Navega por la sección “trámite y servicios” y selecciona la opción “Solicitud de duplicado de cédula” para conocer a detalle lo que necesitas.

¿Cómo corregir un error en la solicitud de trámite de mi cédula profesional?

La forma de corregir este tipo de errores en la solicitud de cédula varía dependiendo de quién la haya llenado.

Si tú llenaste la solicitud:

Si fuiste tú quien realizó la captura, la solución está al alcance de tu mano. Debes ingresar a la página https://sirep.sep.gob.mx/SIREP/presidencia/.

Una vez dentro, navega a la sección “solicitud” y luego selecciona “recuperar”. Lo crucial aquí es que no elijas la opción de reimprimir. Al recuperar la solicitud, podrás editar la información que ingresaste incorrectamente. Al finalizar los cambios, se generará un nuevo folio de solicitud que contendrá los datos correctos.

Si la institución educativa llenó la solicitud:

En este caso, la responsabilidad recae en la escuela o universidad. Debido a que ellos son los que poseen el formato original de la solicitud, deberán ser ellos quienes realicen la corrección. Contacta al área de servicios escolares o la dirección de tu facultad para que te brinden el apoyo necesario y corrijan el error.

¡Listo! Ahora conoces los pasos para asegurarte de que tu documento más importante esté siempre en orden y refleje fielmente tu trayectoria profesional.