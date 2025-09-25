Cuatro sismos despiertan a Jalisco durante la madrugada de HOY; uno fue de magnitud 5.7

Durante la madrugada de hoy, las costas de Jalisco experimentaron una serie de movimientos sísmicos, con al menos cuatro temblores de una magnitud considerable, según los datos emitidos por el Sistema Sismológico Nacional (SSN). A pesar de la actividad, las autoridades de Protección Civil han descartado cualquier amenaza de tsunami para la zona del Pacífico mexicano.

La agencia gubernamental, encargada del monitoreo sísmico a nivel nacional, detalló que los temblores ocurrieron en un lapso de menos de una hora. Su red de sensores en todo el país permitió capturar los datos necesarios para establecer con exactitud la hora, la fuerza y la localización de los epicentros de cada evento. La información del SSN es crucial para mantener al público informado y para que las autoridades emitan las recomendaciones pertinentes.

Sismos sacuden a Jalisco hoy 25 de septiembre

El temblor de mayor intensidad se registró a las 4:16 de la mañana, con una magnitud de 5.7. Su epicentro se localizó a 218 kilómetros al suroeste del municipio de Cihuatlán, y se originó a una profundidad de 13.5 kilómetros. Posteriormente, a las 4:21, se presentó un sismo de 5.1 en una zona cercana, a 179 kilómetros de Cihuatlán, a 10 kilómetros de profundidad.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 218 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 25/09/25 04:16:24 Lat 17.85 Lon -106.03 Pf 13 km pic.twitter.com/0SBGl9T8AL — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 25, 2025

Los dos movimientos restantes, de menor intensidad, también se ubicaron en la misma región. El primero, a las 4:52, tuvo una magnitud de 4.4 y un epicentro a 191 kilómetros de Cihuatlán, con una profundidad de 8.6 kilómetros. El último de los sismos registrados ocurrió a las 5:11 de la mañana, con una magnitud de 4.1, a 200 kilómetros del mismo municipio costero y a 10 kilómetros de profundidad.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 179 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 25/09/25 04:21:23 Lat 18.10 Lon -105.77 Pf 10 km pic.twitter.com/OfaevAFxGP — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 25, 2025

SISMO Magnitud 4.4 Loc 191 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 25/09/25 04:52:38 Lat 18.05 Lon -105.87 Pf 8 km pic.twitter.com/8AHESLWKKH — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 25, 2025

Ante la actividad sísmica, la dependencia de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco informó a la ciudadanía a través de sus canales de comunicación que no se han reportado daños materiales ni percepciones significativas de los sismos en las comunidades de la costa. De igual forma, destacaron la confirmación del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (SEMAR) de que las costas mexicanas del Pacífico están libres de cualquier peligro de maremoto a raíz de los temblores.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse al tanto de las actualizaciones a través de fuentes oficiales y evitar la divulgación de información no verificada o rumores, para prevenir la desinformación y el pánico. La vigilancia de la zona continúa, y se invita a la ciudadanía a seguir las indicaciones de Protección Civil en caso de cualquier cambio en la situación.