¡El nuevo héroe de cuatro patas! “Urgencio”, el gatito rescatado por la Cruz Roja en Ciudad Victoria

La Cruz Roja Mexicana en Ciudad Victoria, Tamaulipas, recibió a un nuevo integrante en su equipo, se trata de “Urgencio”, un pequeño gatito que se ha robado el corazón de las personas que conforman la unidad.

El michi fue adoptado el pasado 27 de agosto 2025; sin embargo, fue hasta el mes de septiembre cuando las fotografías del gatito con el chaleco de la Cruz Roja se hicieron virales en redes sociales.

“Hola, soy Urgencio, el nuevo integrante de Cruz Roja Mexicana Cd. Victoria”, escribieron en la cuenta de TikTok del felino.

¿Cómo llegó “Urgencio” a la Cruz Roja de Ciudad Victoria?

"Urgencio”, llegó a la institución luego de ser rescatado por voluntarios, y aunque no se han dado más detalles sobre el cómo llegó a la unidad de rescate, el felino se ganó el corazón de todo México.

La llegada de este pequeño gatito ha generado sonrisas y diversión a los trabajadores de la Cruz Roja de Ciudad Victoria, pues les alegra el día con las travesuras que suele hacer.

Incluso algunos paramédicos de la Cruz Roja han compartido fotos de este felino en sus redes sociales.

“Urgencio” se hace viral en TikTok; conmueve a miles de mexicanos

Actualmente, “Urgencio” estrenó su cuenta de TikTok, la cual ha superado los mil suscriptores desde que la foto del gatito con chaleco se hizo viral en redes sociales.

En la cuenta, Urgencio comparte sus actividades del día a día, como el jugar con una bolita de cinta adhesiva, sentarse en los escritorios a inspeccionar el trabajo, subirse a los árboles, así como revisar las computadoras de los trabajadores de la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Victoria.

Los videos de este pequeño gatito han cautivado a cientos de mexicanos, que comentan cada uno de los contenidos que se suben en redes sociales.

¿Cuáles son las ventajas de adoptar un gatito?

Además del amor incondicional, mejorar el bienestar emocional y reducir el estrés, adoptar un gatito puede traer otros beneficios cómo:

