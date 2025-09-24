¿Otro puente en septiembre? Se anuncia fin de semana largo

A pesar del reciente inicio del nuevo ciclo escolar, los estudiantes mexicanos pronto disfrutarán de otro respiro en su rutina educativa. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que se acerca un fin de semana largo para los alumnos de educación básica, lo que ha generado expectación entre padres y tutores que se cuestionan si habrá actividades académicas el próximo viernes.

¿Cuándo es el último puente vacacional de septiembre, según la SEP?

El calendario oficial de la SEP para el periodo 2025-2026 indica que el viernes 26 de septiembre se suspenderán las actividades escolares en preescolar, primaria y secundaria. La suspensión se debe a la realización del primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del año lectivo.

En este no será el único encuentro, ya que otros están previstos para fechas como el 31 de octubre, 28 de noviembre, 30 de enero de 2026, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.

El Consejo Técnico Escolar es una reunión periódica en la que directores y todo el personal docente de un plantel, incluyendo a profesores de educación física, especialistas, de idiomas y asesores, se congregan para analizar y abordar los desafíos que surgen en la escuela. El objetivo principal de estos encuentros es idear estrategias para enriquecer el aprendizaje de los alumnos y garantizar su desarrollo educativo.

Gracias a esta jornada de reflexión pedagógica, los estudiantes tendrán la oportunidad de disfrutar de un receso de tres días consecutivos. Al sumar el viernes 26 de septiembre al fin de semana, los alumnos se beneficiarán de un descanso prolongado y se espera que regresen a sus salones de clases el lunes 29 de septiembre de 2025.

¿Cuándo será el próximo puente escolar?

Mirando más allá de este descanso, el cronograma oficial de la SEP ya ha marcado la siguiente fecha de asueto de importancia. Después de las conmemoraciones de la Independencia en septiembre, el siguiente día feriado oficial llegará hasta el lunes 17 de noviembre de 2025, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Además, este día de asueto se combinará con una interrupción académica el viernes 14 de noviembre, cuando se llevará a cabo el primer proceso de registro de calificaciones, creando un mega puente de cuatro días para los estudiantes.

