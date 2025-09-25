Logo InklusionSitio accesible
¿Guerra híbrida? Drones desconocidos paralizan aeropuertos en Dinamarca y desatan temores de ataque

Dinamarca dice que la intención detrás de estos “ataques” con drones es clara: sembrar miedo y cuestionar la seguridad aérea en la región europea.

Drones misteriosos invaden espacio aéreo de Dinamarca y obligan al cierre de aeropuertos
Incursiones con drones ponen en jaque a Dinamarca y revelan vulnerabilidad del espacio aéreo europeo|“Reuters/Redes Sociales”
Escrito por: Arturo Engels
La tranquilidad de Copenhague, capital de Dinamarca, se vio interrumpida durante la jornada de hoy jueves 25 de septiembre, cuando el gobierno confirmó que varios drones no identificados ingresaron en su espacio aéreo, provocando el cierre temporal de dos aeropuertos, además de afectando instalaciones militares.

Conforme al Ministerio de Defensa de Dinamarca, estos incidentes son considerados “ataques híbridos”, cuyo objetivo principal sería generar miedo e incertidumbre entre la población, además de exponer la fragilidad de la seguridad aérea europea.

¿Qué ocurrió con los drones en Dinamarca?

Durante la noche, múltiples aeronaves no tripuladas fueron detectadas en zonas sensibles de Dinamarca, incluidas bases militares y áreas cercanas a aeropuertos internacionales.

Aunque el tráfico aéreo se interrumpió por varias horas, las autoridades decidieron no derribar los drones por motivos de seguridad, ya que podrían haber caído sobre áreas pobladas.

¿Quién está detrás de las incursiones de drones en Dinamarca?

El Gobierno de Dinamarca aclaró que no tiene pruebas acerca de los responsables de los ataques. Sin embargo, el suceso ocurre apenas dos semanas después de que Polonia derribara drones sospechosos de origen ruso dentro de su territorio, lo que incrementa la tensión en Europa.

Expertos en defensa señalan que estas maniobras podrían formar parte de estrategias de guerra híbrida, una táctica que combina ataques tecnológicos, psicológicos y de desinformación para desestabilizar gobiernos.

Drones desconocidos, ¿por qué preocupa a Europa?

En los últimos meses, varios países de la región han registrado incursiones con drones en zonas críticas, lo que evidencia la vulnerabilidad de su espacio aéreo frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

El gobierno danés advirtió que seguirá reforzando la vigilancia y coordinación con la OTAN para prevenir riesgos mayores, pero reconoció que la identificación y neutralización de drones en áreas civiles sigue siendo un enorme desafío.

Este nuevo episodio refleja la creciente preocupación en Europa por el uso de drones como herramientas de intimidación y espionaje. Dinamarca subrayó que, aunque no hubo víctimas ni daños materiales, la intención detrás de estos ataques es clara: sembrar miedo y cuestionar la seguridad aérea en la región; ¿crees que Europa está preparada para enfrentar una guerra híbrida en pleno 2025?

