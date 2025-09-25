La tranquilidad de Copenhague, capital de Dinamarca, se vio interrumpida durante la jornada de hoy jueves 25 de septiembre, cuando el gobierno confirmó que varios drones no identificados ingresaron en su espacio aéreo, provocando el cierre temporal de dos aeropuertos, además de afectando instalaciones militares.

Conforme al Ministerio de Defensa de Dinamarca, estos incidentes son considerados “ataques híbridos”, cuyo objetivo principal sería generar miedo e incertidumbre entre la población, además de exponer la fragilidad de la seguridad aérea europea.

I can’t believe it but I just recorded this. Saw it live filmed by the Henne Strand Webcam in #Denmark #Drones pic.twitter.com/623dDzRTwi — Lilith (@raindiary02) September 25, 2025

¿Qué ocurrió con los drones en Dinamarca?

Durante la noche, múltiples aeronaves no tripuladas fueron detectadas en zonas sensibles de Dinamarca, incluidas bases militares y áreas cercanas a aeropuertos internacionales.

Aunque el tráfico aéreo se interrumpió por varias horas, las autoridades decidieron no derribar los drones por motivos de seguridad, ya que podrían haber caído sobre áreas pobladas.

European countries are attacked by unknown UAVs - drones are currently being recorded over Norway, Sweden and Denmark



A flight ban has been imposed at Copenhagen airport. An air alert is sounded in Norway.



The Swedish Minister of Defense said that there is an order to shoot… pic.twitter.com/tkn4AxjppC — Pisklauren (@pisklauren) September 22, 2025

¿Quién está detrás de las incursiones de drones en Dinamarca?

El Gobierno de Dinamarca aclaró que no tiene pruebas acerca de los responsables de los ataques. Sin embargo, el suceso ocurre apenas dos semanas después de que Polonia derribara drones sospechosos de origen ruso dentro de su territorio, lo que incrementa la tensión en Europa.

Expertos en defensa señalan que estas maniobras podrían formar parte de estrategias de guerra híbrida, una táctica que combina ataques tecnológicos, psicológicos y de desinformación para desestabilizar gobiernos.

❗️✈️🇩🇰 - Danish TV reports an increase in unidentified drone sightings in Esbjerg and Sønderborg, near the German border in southern Denmark.



The National Police confirm similar incidents across multiple regions.



Royal Danish Air Force helicopters, carrying specialized… pic.twitter.com/bgzjfzFARF — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 24, 2025

Drones desconocidos, ¿por qué preocupa a Europa?

En los últimos meses, varios países de la región han registrado incursiones con drones en zonas críticas, lo que evidencia la vulnerabilidad de su espacio aéreo frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

El gobierno danés advirtió que seguirá reforzando la vigilancia y coordinación con la OTAN para prevenir riesgos mayores, pero reconoció que la identificación y neutralización de drones en áreas civiles sigue siendo un enorme desafío.

Este nuevo episodio refleja la creciente preocupación en Europa por el uso de drones como herramientas de intimidación y espionaje. Dinamarca subrayó que, aunque no hubo víctimas ni daños materiales, la intención detrás de estos ataques es clara: sembrar miedo y cuestionar la seguridad aérea en la región; ¿crees que Europa está preparada para enfrentar una guerra híbrida en pleno 2025?