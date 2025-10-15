“No nos permiten pasar a dejar comida a la gente que lo necesita”. En Poza Rica, Veracruz, una de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias de hace unos días, se ha bloqueado la entrega de ayuda humanitaria para los damnificados.

Algunos habitantes han tenido que ejercer presión para que los camiones con ayuda puedan pasar a las zonas afectadas ante el notable abandono de las autoridades.

En redes sociales, se compartió un video en el que se puede ver como las autoridades bloquean las entradas para que los vehículos con ayuda puedan pasar.

Alcalde de Poza Rica prohíbe la llega de ayuda a zonas afectadas; ciudadanos piden que dejen pasar la ayuda

¡Brillan por su ausencia… como siempre! El alcalde de Poza Rica, Fernando Remes, prohibió el acceso a toda ayuda, aclarando que únicamente se permitirá la entrada a los vehículos particulares en caso de emergencia.

El comunicado fue realizado en las redes sociales del ayuntamiento; sin embargo, dos horas después, la publicación fue eliminada.

Ante la falta de interés de las autoridades por ayudar a los afectados por las lluvias en Veracruz, los mismos ciudadanos piden que permitan que llegue la ayuda, pues ellos no pueden hacer nada.

“Estamos con las manos atadas, no podemos hacer nada, tenemos la necesidad y no hay apoyo (...) Si no nos ayuda el Gobierno de Pizza Rica que deje que vengan los de afuera a ayudarnos”, afirmó José Alberto Hernández, afectado por las lluvias.

Alcalde de Poza Rica prohíbe la llegada de ayuda humanitaria|REDES SOCIALES

Gobierno abandona a las y los damnificados de Poza Rica, Veracruz

La reconstrucción en la zonas afectadas de Poza Rica llevará un tiempo, por lo que se requiere mucha ayuda, sobre todo del Gobierno, quienes deberían ser los primeros en darle la manos a las y los afectados por las lluvias.

“Si van a mandar despensas que sea directo a las personas porque luego hay partidos políticos que con el sello van y lo ponen a las despensas y no son entregados por ellos”, contó Karla Osorio, afectada por las lluvias, durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Actualmente, suman 66 muertos y 75 personas desaparecidas tras las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

