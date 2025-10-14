¡No paran de buscarlos! Cuatro integrantes de una familia desaparecieron en el municipio de Amecameca, en el Estado de México, hace aproximadamente una semana; las autoridades no muestran avance en las investigaciones.

Giovanna Elizabeth Villanueva García, su esposo Jesús Guillermo Ponce y sus tíos Antonio y Arturo García Rodríguez fueron vistos por última vez el pasado 3 de octubre 2025.

“Ocho días tenemos que no vivimos, de no saber de nuestros familiares”, explicó Sara García, familiar de los cuatro desaparecidos.

Familiares de desaparecidos aseguran que no hay respuesta de las autoridades

Guadalupe, hermana de Giovanna Villanueva, asegura que sus cuatro familiares salieron a realizar un trámite, pero ya no regresaron. Desde su desaparición acudieron a las autoridades para buscar ayuda; sin embargo, solo los traen de aquí para allá sin ninguna respuesta.

Aseguran que en la Ciudad de México (CDMX) no quieren levantarles la carpeta de investigación.

“No sabemos nada (...) Se nos hacen eternos los días, cada minuto que pasa, nos sentimos sin vida al no tenerlos a ellos”, compartió Daniela, hija de Giovanna y Jesús Guillermo.

La denuncia por desaparición se levantó en la Fiscalía de Valle de Chalco en el Estado de México; sin embargo, no hay avances o respuestas claras por parte de las autoridades.

Piden ayuda a la comunidad para encontrar a sus familiares, aseguran estar desesperados

Familiares de los cuatro desaparecidos en Edomex le piden ayuda a las autoridades para encontrar a estas personas, aseguran que ellos no cuentan con las herramientas necesarias para poder encontrarlos, por lo que les exigen que tomen cartas en el asunto y avancen con el caso de los desaparecidos.

“Que regresen por favor, nos hacen mucha falta (...) Que los amo”, dijo la hija de Giovanna y Jesús, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Además, le piden ayuda a la comunidad para poder localizar a sus familiares.

“Nosotros somos pobres, no tenemos nada, no tenemos dónde buscar a nuestros hijos, les pido de favor y me encomiendo a todos mis santos que donde sea que estén que regresen”, compartió Juana Ponce, mamá de Jesús Guillermo.