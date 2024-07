¿Cuerpos perfectos, vidas perfectas? El lado oscuro de la belleza en Culiacán, Sinaloa

En los últimos años, Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, ha experimentado un auge en las cirugías plásticas, principalmente entre las mujeres jóvenes. Esta tendencia ha generado gran controversia, pues se cuestiona si se trata de una expresión de empoderamiento femenino o de una presión social por ajustarse a un ideal de belleza cada vez más exigente.

La búsqueda de la belleza en las mujeres de Culiacán comienza desde pequeñas

¡Todas cortadas con la misma tijera! Las mujeres de Culiacán buscan alcanzar un cuerpo curvilíneo, con senos grandes, cintura pequeña, rostro simétrico y labios carnosos. Este ideal de belleza se ve reflejado en las redes sociales, las revistas y otros medios de comunicación, lo que ha generado una gran presión entre las jóvenes para ajustarse a estos estándares.

La presión por ser bella: el precio de la perfección en las jóvenes de Culiacán

“Cada vez veo qué niñas en lugar de pedir la fiesta de 15 años, mejor piden la rino o mejor piden las boobies, muy real aquí en Culiacán, Sinaloa”, revela Elvira Zamudio, El Viscocho, una reconocida influencer culichi.

El testimonio de la influencer Elvira Zamudio refleja la presión que sienten las jóvenes para modificar su cuerpo a temprana edad para ajustarse a los estándares de belleza prevalentes: “Me deprimía de muchas cosas. Era un reto estar frente al espejo, muchas veces me preguntaban que si no me daba miedo que dolía la operación y mi respuesta siempre era que me dolía más verme al espejo”, dijo una joven de apenas 19 años que modifico su cuerpo a muy temprano edad.

Culiacán, la cuna de las cirugías plásticas para mujeres que buscan la perfección

Más allá del deseo, la accesibilidad a las cirugías plásticas en Culiacán es uno de los factores que contribuye a su aumento. Los precios de los procedimientos son relativamente bajos en comparación con otras ciudades de México, y existen incluso modalidades de pago como las “tandas”, donde las pacientes se juntan para pagar una cirugía a plazos.

De acuerdo con el especialista, Rafaela Martínez, una cirujana plástica de Culiacán, hoy en día, las mujeres de Culiacán se las han ingeniado para pagar las costosas operaciones: “Las culichis de qué manera invierten su dinero o lo invierten o lo gastan, ambas cosas no sé si has escuchado de las famosas cundinas que en la CDMX le llaman tandas, hacen tandas con cirujanos, a lo mejor no tienes el poder adquisitivo, pero dices 3 años la mitad de mi sueldo se va a ir al ahorro de una cirugía, hay muchos cirujanos reconocidos aquí que realizan las famosísimas tandas”.