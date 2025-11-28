ALERTA AMBER: Buscan a la bebé Emma Gutiérrez; desapareció en Reynosa con un hombre

Las autoridades mexicanas han encendido las alarmas a nivel nacional con la activación de una Alerta Amber para localizar a la pequeña Emma Gutiérrez González, una bebé que al momento de su desaparición tenía apenas 3 meses de edad (actualmente tendría 5 meses).

El caso ha generado una profunda preocupación debido al prolongado lapso de tiempo transcurrido entre los hechos y la difusión oficial de la búsqueda: la menor desapareció a mediados de octubre, pero la alerta se ha emitido hasta este viernes 28 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la ficha oficial con reporte número AAMX2157, los hechos ocurrieron en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. La última vez que se tuvo contacto visual o noticia de la bebé fue el pasado 16 de octubre de 2025. Desde entonces, han pasado 43 días de incertidumbre para quienes buscan su paradero.

Los detalles de la desaparición en Reynosa, Tamaulipas

La bebé fue vista por última vez en compañía de un hombre identificado como Eduardo Adrián Gutiérrez García. Aunque el reporte no especifica el parentesco exacto, la coincidencia en el primer apellido sugiere un posible vínculo familiar, aunque esto no disminuye el riesgo.

La ficha es contundente al establecer que, hasta el momento, no se tienen noticias de su paradero. Las autoridades consideran que la integridad de la bebé se encuentra en riesgo inminente, ya que, dada su total indefensión por ser una lactante, "puede ser víctima de la comisión de un delito".

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la bebé EMMA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, de 05 meses de edad. pic.twitter.com/RKgMDwHrqn — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) November 28, 2025

Características de Emma Gutiérrez, bebé desaparecida

Es vital que la ciudadanía preste atención a las características físicas de la menor. Cabe destacar que, debido a su edad, los bebés cambian rápidamente de fisonomía, por lo que la fotografía difundida (donde aparece con un mameluco blanco con estampado morado y un moño lila) es la referencia principal.

Datos Físicos:



Edad Actual: 5 meses (Nació el 20 de junio de 2025).

5 meses (Nació el 20 de junio de 2025). Estatura: 0.63 metros (63 centímetros).

0.63 metros (63 centímetros). Peso: 5.3 kilogramos.

5.3 kilogramos. Cabello: Lacio y de color negro.

Lacio y de color negro. Ojos: De color castaño oscuro.

De color castaño oscuro. Señas Particulares: El reporte indica que no tiene ninguna seña particular visible, como lunares o manchas de nacimiento.

Si alguien reconoce al hombre mencionado, Eduardo Adrián Gutiérrez García, o ha visto a una bebé que coincida con la descripción en las últimas semanas, su reporte puede ser la diferencia.

Cualquier información es confidencial y anónima. Se pide comunicarse de inmediato a la línea nacional de Alerta Amber, que opera las 24 horas del día en todo el territorio mexicano.

Número de contacto (LADA sin costo):